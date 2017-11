Sie schlugen einen Deal in der 'Höhle der Löwen' aus – und sind jetzt Millionäre!

Konrad Knops und Jin-Woo Bae kamen in 'Die Höhle der Löwen', um mit ihrer Bio-Knochensuppe 'Bone Brox' den Deal ihres Lebens zu machen. Sie überzeugten die Löwen vom Fleck weg, bekamen ein lukratives Angebot – und schlugen es wieder aus. Offenbar die richtige Entscheidung, denn auch ohne Investment kamen die beiden Gründer ganz groß raus.



Da staunten die fünf Top-Unternehmer nicht schlecht, als Konrad und Jin-Woo das Angebot von Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel am Ende ausschlugen. Sie waren nicht bereit, 30 Prozent ihrer Firmenanteile abzutreten. "Wir möchten uns erst mal bedanken, dass wir heute hier sein durften. Aber wir lehnen das Angebot ab." Eine Seltenheit in 'Die Höhle der Löwen'.



Ein anderer Investor brachte ihnen Millionen ein!

Die beiden Jung-Unternehmer haben auf ihr Bauchgefühl und ihr Produkt vertraut – und wurden nicht enttäuscht. Wie 'Focus' erfahren haben will, ist nur wenige Wochen nach der Aufzeichnung der VOX-Show die Investment-Holding Sobremesa bei ihnen eingestiegen und hat 500.000 Euro für 13,7 Prozent investiert.

Dank dieses Deals ist ihre Firma nun angeblich rund 3,65 Millionen Euro wert – und Konrad Knops und Jin-Woo Bae damit Millionäre. Und es ist noch Luft nach oben. Die Bio-Brühe ‚Bone Brox’ soll laut 'Focus' in mehr als 450 Läden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft werden. In Hamburg, Berlin und Wien sollen zudem 'Brox-To-Go'-Stores entstehen.



8 Euro für Brühe? Judith Williams fand das Bio-Produkt zu teuer!

Ob der Erfolgskurs der sympathischen Unternehmer weiter anhält, wird sich zeigen. Denn mit knapp 8 Euro für einen halben Liter Brühe ist das Bio-Produkt kein Schnäppchen, wie schon Judith Williams in ' Die Höhle der Löwen' zu bedenken gab.



Dennoch! Konrad Knops, Jin-Woo Bae und ihre Brühe beweisen, dass smarte Gründer und ein gutes Produkt auch ohne die Hilfe der Löwen richtig durchstarten können.