1. Kandidatin! Katzenberger-Schwester Jenny zieht ins Dschungelcamp 🐜🌳

Jetzt schaffen es auch schon die Schwestern der Promis in den australischen Busch! Wie die ÔÇÜBildÔÇÖ berichtet (und die hat sich diesbez├╝glich noch nie geirrt), soll Jenny Frankhauser als erste Kandidatin f├╝r das Dschungelcamp 2018 feststehen.



Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger tritt damit in die Fu├čstapfen von Mama Iris Kleid, die bereits 2013 das Vergn├╝gen hatte, auf einer unbequemen Prische zu schlafen und Kamel-Penisse zu probieren.



Was die Kultblondine zu dem TV-Projekt ihrer Halbschwester sagt, ist nicht bekannt. Aber vor Freude in die Luft gesprungen ist sie sicher nicht. Seit Monaten tobt ein erbitterter Krieg zwischen den beiden Schwestern, der zumindest von Seiten Frankhausers gerne in aller ├ľffentlichkeit ausgetragen wird. Der Grund: Die Katze war nicht bei der Beerdigung von Jennys Vater.



So traurig diese Familien-Fehde auch ist, das Dschungelcamp 2018 hat dadurch direkt an Spannung gewonnen.