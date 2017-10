Bachelor-Zicke mit Nacktzwang zieht ins Dschungelcamp ein!

Langsam füllt sich das Dschungelcamp 2018 – und an dieser Stelle muss man RTL wirklich mal ein Kompliment machen. Die "Promis", die ihr Busch-Ticket laut 'Bild' bereits sicher gelöst haben, sind wirklich der perfekte Querschnitt aus allem, was wir an gepflegter Trash-Unterhaltung zu schätzen wissen.

Da wäre zum Beispiel Porno-Oma Tatjana Gsell, DSDS-Vogel im Stimmbruch Daniele Negroni oder GNTM-Transgender-Model Giuliana Farfalla. Fehlt also nur noch eine Pappnase, die nicht einmal der Rosenkavalier wollte.

Kattia Vides wird sicher auch im Dschungelcamp auf "unnötige" Klamotten verzichten!

Et voilà – RTL hat unsere Gebete erhört und uns direkt die Crème de la Crème der Bachelor-Verschmähten geschickt. Kattia Vides (29) hat sich dank südamerikanischem Zicken-Kauderwelsch und Nackidei-Sessions auf dem Laufband von der Bachelor-Villa direkt in den australischen Busch katapultiert. Was für ein Aufstieg!

Wir können uns auf jeden Fall freuen, denn die rothaarige Lispel-Latina wird auch im Dschungel sicher wieder für Zündstoff sorgen. Und wenn sie sich dort genauso beliebt macht wie bei den verzweifelten Rosen-Süchtigen, steht uns eine brillante Staffel bevor.

So viel ist jedenfalls jetzt schon klar: Kattia wird bis zum Dschungelcamp-Start im Januar 2018 weder ihre Liebe zu Klamotten, noch die Fähigkeit verständliches Deutsch zu sprechen erlernen.