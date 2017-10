Dschungelcamp 2018: Alle Gerüchte - alle Infos! 🌳🕷

Mit den guten Vorsätzen ist es doch so: Jedes Jahr nimmt man sich die abenteuerlichsten Dinge vor, die man am Ende ja doch nicht durchzieht. Dieses Mal sollte aber eine Sache unbedingt auf eurer Neujahrs-To-Do-Liste stehen – und die muss unbedingt, ohne wenn und aber und mit ganz viel Schadenfreude, erledigt werden. Die Rede ist vom Dschungelcamp 2018, das im Januar wieder seine Pforten öffnet.

Bereits zum zwölften Mal bietet der australische Busch dann den ärmsten Z-Promis der Nation Kost und Logis in Form von Kamel-Penissen und ungemütlichen Pritschen. Wenn sie durchhalten, winkt ihnen danach der Weg aus der ewigen Trash-Versenkung und uns ein unterhaltsames Potpourri aus fiesen Lästereien, lauthalsen Streitereien und heißen Tümpel-Spielen.

Ja, wir lieben das Dschungelcamp 2018 schon jetzt. Wenn die Zicke auf die Möchtegern-Mutter-Theresa trifft, der längst vergessene Boyband-Typ mit dem Bachelor-Mädel im Toiletten-Häuschen verschwindet oder der in die Jahre gekommene Star-Sportler von längst vergangenen Zeiten schwadroniert – dann sind wir Zuschauer endlich wieder in unserem Element.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bringen den so dringend benötigten IQ ins Dschungelcamp 2018

Doch so neu die Möchtegern-Stars jedes Jahr auch sein mögen, so gibt es auch im Dschungelcamp Dinge, auf die sich alle Fans der gepflegten Abendunterhaltung genauso verlassen können, wie auf die Fremdschäm-Momente der Busch-Pappnasen.

Denn unser liebstes Moderatoren-Duo gibt sich natürlich auch diesmal wieder die Ehre. Auch im Dschungelcamp 2018 stehen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich also parat, um mit gewohnt spitzen Zungen über die Kandidaten herzuziehen. Ihre bissigen Kommentare sind uns Jahr für Jahr ein Fest!

Übrigens werden sich nicht nur Sonja und Daniel wieder die Nächte in Australien um die Ohren schlagen. Natürlich freut sich auch Doctor Bob schon auf die neuen Kandidaten im Dschungelcamp 2018. Der gebürtige Engländer steht den Promis vor jeder Dschungelprüfung mit Rat und Tat zur Seite und entfernt zur Not auch schon mal Kakerlaken aus den Gehörgängen der Stars.

Aber nur um Missverständnisse zur vermeiden: Ein echter Arzt ist Dr. Bob deswegen trotzdem nicht, er ist im wahren Leben Rettungssanitäter. Aber hey, wer will hier schon kleinlich sein: Echte Stars sind die neuen Dschungel-Opfer im Grunde ja auch nicht – passt also!

Die ersten 4 Kandidaten stehen fest!

Was für ein Glück, dass einschlägige Unterhaltungs-Formate wie der Bachelor, DSDS oder GNTM jährlich für Nachwuchs sorgen - und so auch das Dschungelcamp 2018 wieder gut gefüllt sein wird.

Und so viel vorweg: Allein bei den vier Kandidaten, die laut 'Bild' schon sicher eine Pritsche beziehen werden, wird sich so manche Kakerlake wünschen, nie im australischen Dschungel geboren worden zu sein.

Jenny Frankhauser muss im Dschungel Dampf ablassen

Da wäre zum Beispiel jenny Frankhauser. Bitte wer? Keine Panik, ihr kennt sie alle! Das ist die kleine Schwester von Daniela Katzenberger, die gerne so berühmt werden möchte wie ihre Schwester und sich deswegen bereits als Sängerin versucht hat. Nachdem das aber eher nicht so geklappt hat, hat sie einen Familienzoff vom Zaun gebrochen ("Ich habe keine Schwester mehr!" Bla bla ...) und zieht nun eben ins Dschungelcamp 2018, um dort vermutlich weiter gegen ihre etwas berühmtere Schwester zu wettern. Klingt also schon mal vielversprechend.

Mörderischer Betrug und Sex haben es nicht gebracht: Jetzt soll der Busch Tatjana Gsell berühmt machen

Da lästern aber eben erst im Rudel so richtig gut funktioniert, bekommt Jenny Unterstützung in Form von Tatjana Gsell. Die 46-Jährige (zumindest das ein oder andere Teil an ihr hat dieses Alter!) versuchte im Jahr 2000 angeblich gemeinsam mit ihrem Mann, dem Busen-Doktor Franz Gsell, und zwei rumänischen Autoschiebern eine Versicherung zu betrügen. Franz Gsell starb dabei und seine Frau bekam 16 Monate auf Bewährung - und jede Menge Schlagzeilen. Die wiederum katapultierten sie schnurstracks in die Erotik-Branche - und jetzt eben ins Dschungelcamp 2018.

Daniele Negroni ist auch in da haus - äh, in da Busch

Damit die Gespräche am Lagerfeuer aber nicht ganz so schwerfällig werden (Familien-Tragödien und Mord sind neben Religion und Politik die totalen Stimmungskiller), sorgt einer garantiert für gute Laune - oder einen nervtötenden Tinitus. Denn DSDS-Sänger Daniele Negroni will seine Karriere mit Hilfe von IBES ebenfalls wieder zum Laufen bringen. Na, da kann man nur hoffen, dass die Kandidaten Oropax als Luxusprodukt im Gepäck haben!

GNTM-Nudel Giuliana Farfalle kommt hoffentlich mit Strähnchen-Johannes

Und dann wäre da natürlich auch noch Giuliana Farfalla. Eingefleischte Dschungelcamp-Fans wissen, dass es sich dabei nicht um eine Nudelsorte handelt (im Busch gibt es schließlich nur Reis und Bohnen), sondern um eins von zwei Transgender-Models aus der letzten 'Germany's next Topmodel'-Staffel. Viel mehr gibt es über Giuliana auch nicht zu erzählen, denn schon bei Heidi gehörte sie nicht gerade zu den Quasselstrippen. Vielleicht taucht das "Meeedchen" ja im Busch so richtig auf. Oder noch besser: Sie bringt ihre Angeblich-Romanze Johannes mit.

(Ihr erinnert auch an Johannes, der mit seinen golden glitzernden Strähnchen und ekelerregenden Zungenspielen um das Herz von Bachelorette Jessica Paszka kämpfte? Ja, ich auch! Noch immer! DIESE BILDER!!!!)