Darum solltest du Emma Watson nie nach einem Selfie fragen

Emma Watson ist einer dieser Stars, die im Laufe der Zeit zu absoluten Internet-Lieblingen geworden sind. Das liegt nicht nur an ihren Auftritten in allen "Harry Potter"-Filmen, sondern auch an ihrem unermüdlichem Einsatz gegen Sexismus und für einen positiven, konstruktiven Feminismus. Vor allem ihr Umgang mit ihren Fans ist charmant und direkt - wie zum Beispiel Emma Watsons spontaner Videoanruf bei einer Teenagerin, mit ganz besonderer Botschaft. Doch bei aller Freundlichkeit: Der Bitte um ein gemeinsames Selfie kommt Emma Watson nicht nach und wird auch schnell sauer, wenn ein Fan zu hartnäckig fragt. Dafür hat sie auch einen handfesten Grund, der einleuchtet (Sicherheitsbedenken, wenn ihr Standort auf Instagram zu sehen ist). Und auch andere Stars zeigen sich schnell von einer anderen Seite, wenn für sie eine Grenze überschritten wird.

Gute Gründe - oder nicht?

Chris Pratt, spätestens seit "Jurassic World" und "Guardians of the Galaxy" ein Superstar, lebt auch von seinem Image als nettem, unkomplizierten Kerl, dem jeder Fan auf der Straße spontan "Hallo" sagen kann. Doch beim Thema "Selfies" versteht auch Pratt keinen Spaß und erteilt den Fans eine Absage. Seine Begründung? Er müsse "Zeit sparen". Das ist etwas umständlich ausgedrückt, aber natürlich verständlich - man kann sich vorstellen, wie viel Zeit er sonst täglich damit verbringen würde, mit wildfremden Menschen auf der Straße für Instagram zu posen. In einem Magazin-Interview erklärte er auch, dass er grundsätzlich keine Lust auf Fotos habe, mit denen Menschen "nur angeben" wollten.

Aber es kann noch schlimmer kommen: Schon einige Fans mussten die bittere Erfahrung machen, dass sie sich gegenüber ihrem Lieblingsstar halt nicht alles rausnehmen dürfen. Justin Bieber, Rapper Kollegah und auch Rihanna mussten bereits handgreiflich werden - im Video seht ihr, was genau ihnen jeweils widerfahren ist!