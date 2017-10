Wie schön! Dieser GZSZ-Star hat heimlich geheiratet 😍

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen hat es still und heimlich getan: Die beliebte 'Lilly Seefeld'-Darstellerin hat ihre gro├če Liebe Kevin geheiratet, mit der sie bereits seit sieben Jahren zusammen ist.



Im September 2016 haben sich der Polizist und der GZSZ-Star verlobt und jetzt verk├╝ndet Iris auf Instagram: "Ich habe am Wochenende im kleinen Kreis meine gro├če Liebe geheiratet."



Zu dem Foto, auf dem sie ihr h├╝bsches Hochzeitskleid zeigt, verk├╝ndet sie nicht nur die freudige Botschaft, sondern macht ihrem Liebsten gleichzeitig eine zuckers├╝├če Liebeserkl├Ąrung:



Danke an das Leben, dass es mir diesen liebevollen, mich erdenden, unbeschreiblich wundervollen Mann geschenkt hat, und danke an meinen Mann, dass er meine Lebensfreude ins Unermessliche steigert. Ich bin so unendlich gl├╝cklich.