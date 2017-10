Heiratsantrag bei "Die Höhle der Löwen" - und das passierte dann!

Diesen Abend wird Oliver Rokitta wohl niemals vergessen: Am gestrigen Dienstag war seine Erfindung, "Rokitta's Rostschreck" eines der Erfolgsprodukte bei "Die Höhle der Löwen". Seine Erfindung, die Flugrost in der Spülmaschine stoppen soll, hat ein Investment von Ralf Dümmel bekommen und wird nun wohl den Markt erobern – aber den viel größeren Deal hat er zu Hause auf dem Sofa gemacht!

Was nämlich niemand vorher wusste: Oliver Rokitta hat nach dem Erfolg in der Sendung das Interview genutzt, um eine ganz besondere Botschaft abzusetzen: "Ich würde gerne mit meiner Freundin Nadine auch einen Deal machen. Ich würde dich gern heiraten! Also, wenn du das jetzt siehst Nadine, halte ich hiermit um deine Hand an. Ich liebe dich!"

Romantik pur in der eigentlich so kühl-wirtschaftlichen Gründershow – da ging nicht nur den Zuschauern zu Hause das Herz auf!

Doch für Oliver Rokitta bedeutete sein Antrag auch monatelanges Bangen und Herzklopfen. Das Kniffelige: Die Aufzeichnung der Sendung fand schon Anfang des Jahres statt. Bedeutet: Rokitta hat seinen Antrag fast neun Monate vor seiner Freundin geheimgehalten! Nur er wusste, was passieren wird. Kein Wort drang nach außen – erst gestern Abend, beim gemeinsamen TV-Erlebnis, platzte die Liebes-Bombe: Ein Antrag zu bester Sendezeit!

So hat Nadine auf den Antrag reagiert

Und wie hat seine Freundin auf den spektakulären Heiratsantrag reagiert? Natürlich hat sie Ja gesagt! Wie könnte man einem Antrag vor einem Millionenpublikum auch widerstehen?

Mit dabei war offenbar auch Investor Ralf Dümmel, der den Abend mit dem Paar verbracht hat und sofort via Twitter die frohe Botschaft verkündet hat:





Kein Rost mehr in der Spülmaschine und noch einen Ring am Finger – wir wünschen dem Paar alles Gute und Oliver Rokitta weiterhin ein Näschen für die wirklich tollen Deals!