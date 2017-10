Krasses Video: Hier trinkt Helene Fischer einen Liter Bier - AUF EX! 🍺

Sie ist so ein kleines und zartes Pers├Ânchen, in Sachen Bier-Weghauen trinkt sie aber offenbar so manchen harten Kerl unter den Tisch. Bei ihrem Konzert in Mannheim l├Ąsst sich Helene Fischer deswegen nicht lange bitten, als man ihr pl├Âtzlich eine Mass Bier reicht.┬á

Doch sie nippt nicht nur zum Schein daran. Innerhalb von wenigen Augenblicken ext die 33-J├Ąhrige das Getr├Ąnk runter - und ein Liter Bier landet so mal eben in ihrem Magen.

Das Publikum flippt da nat├╝rlich v├Âllig zu Recht aus und gr├Âhlt immer weiter┬á"Zieh, zieh, zieh!"

Kein Problem f├╝r Helene. Nach ihrer "kleinen" Erfrischung zieht sie ihre Show v├Âllig unbeeindruckt weiter durch.┬áHier gibt es das Video der exenden Helene: