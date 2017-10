Katrin Heß: Im Playboy zeigt sie stolz ihre Achselhaare - und noch mehr

Stars, die für den Playboy die Hüllen fallen lassen, gibt es Monat für Monat. Regelmäßig zeigen sich Sängerinnen, Schauspielerinnen und Models textilfrei in dem Herrenmagazin. Doch es ist lange her, dass eine ihr Shooting für so eine starke Message benutzt hat.

Katrin Heß, "Cobra 11"-Fans als Polizistin Jenny Dorn bekannt, zeigt sich in der November-Ausgabe des Magazins ohne Textil und mit Körperbehaarung. Sie will damit ein deutliches Zeichen setzen - deswegen hat sie drei Monate vor den Aufnahmen aufgehört, sich zu rasieren. Seitdem wachsen bei ihr nicht nur Scham-, sondern auch Achselhaare.

Am Rande des Shootings machte die 32-Jährige noch einmal ihre Botschaft klar: "Ich habe drei Monate lang die Haare wachsen lassen, einerseits, weil ich das Selbstexperiment cool finde, aber auch, weil ich provozieren wollte. Weil ich es so schlimm finde, was für ein sexueller Mediendruck auf Mädels und Frauen in meinem Alter lastet, dass es mir superwichtig war, da ein Statement zu bringen, dass auch Haare sexy sind."

Und Katrin Heß geht noch weiter:



Das hat nichts damit zu tun, dass man Öko ist, oder Veganer oder unhygienisch. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung: Das lasse ich wachsen - und das bleibt jetzt auch so.

Danke, Katrin, für diese starke Botschaft!

