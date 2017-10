Kelly Clarkson: "Als ich schlank war, wollte ich mir das Leben nehmen!"

Wir kennen sie als stimmgewaltige Powerfrau: Kelly Clarkson, die 2002 die erste Staffel von "American Idol" (die amerikanischen Version von DSDS) gewann und uns mit Songs wie "Because Of You" verzaubert hat. Doch tief in ihr sah es eine Zeit lang sehr düster aus – nun spricht die 35-Jährige erstmals über diese schwere Zeit.

"Es hat niemanden interessiert"

In einem Interview mit dem Magazin "Attitude" spricht Kelly über den Beginn ihrer Karriere. Manager und Berater wollten die damals Anfang 20-Jährige dazu bewegen, abzunehmen – sie wurde quasi gezwungen, schlank zu werden. Doch Kelly fühlte sich nicht nur unwohl damit – sie wäre fast an dem Figur-Wahn zerbrochen.

In dem Interview sagt sie: "Als ich schlank war, wollte ich mir das Leben nehmen. Es ging mir richtig schlecht, innerlich wie äußerlich – und das vier Jahre lang. Aber es hat niemanden interessiert, denn aus ästhetischer Sicht hat es ja Sinn gemacht." Selbstmordgedanken, weil sie sich verstellen musste – eine echte Horror-Vorstellung.

So schaffte Kelly Clarkson die Kehrtwende

Aber mit ihren Worten macht Kelly auch anderen Mädchen und jungen Frauen Mut. Denn Kelly hat genau analysiert, was sie damals in diese Situation gebracht hat – und wie sie da wieder herausgekommen ist: "Ich habe mich mit wirklich negativen Menschen umgeben und ich habe es geschafft, da rauszukommen, weil ich auch eine Menge tolle Leute kenne. Es war eine echte Kehrtwende, sich ihnen zuzuwenden und aufs Licht zuzugehen."

Heute fühlt sich die zweifache Mama endlich wieder pudelwohl in ihrem Körper. Die düsteren Gedanken hat sie mittlerweile in einem Song verarbeitet ("Sober") und schaut jetzt optimistisch in die Zukunft.

So erschreckend die traurigen Gedanken sind, die Kelly hatte, so sehr macht uns ihre Art, damit umzugehen, Mut. Denn sie zeigt einmal mehr: Wenn du zu dir stehst und dich selber liebst, kannst du jede noch so schwere Situation bewältigen …