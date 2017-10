Herzzereißend! Das versprach Prinz William seiner Mutter vor ihrem Tod

Prinzessin Diana hatte eine ganz besonders innige Bindung zu ihren beiden Söhnen William und Harry. Ihr ist es zu verdanken, dass die Prinzen eine weitestgehend normale Kindheit außerhalb des goldenen Käfigs der britischen Monarchie führen und so unbeschwert wie möglich aufwachsen konnten. Umso härter hat die Brüder der plötzliche Tod ihrer Mutter getroffen.



Vor 20 Jahren starb Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris. Die ganze Welt hielt den Atem an und trauerte um die Königin der Herzen. Für die beiden jungen Prinzen brach in diesem Moment hingegen ihre Welt zusammen – von da an war nichts mehr so wie vorher.

Besonders tragisch: Vor ihrem Tod machte der kleine Prinz William seiner Mutter ein ganz besonderes Versprechen.



Denn Diana hatte schwer damit zu kämpfen, dass sie nach ihrer Scheidung von Ehemann Prinz Charles ihren royalen Titel und damit ihre Verbindung zum Königshaus und ihren Söhnen verloren hatte.



Was der damals 14-Jährige seiner Mutter versprochen hatte, um ihren Schmerz zu lindern, und ob er es auch so viele Jahre nach Dianas Tod schafft, sein Versprechen zu halten, erfahrt ihr im Video.