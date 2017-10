Alles aus! Robert Pattinson lässt seine Verlobte sitzen

Hat es sich bei Robert Pattinson und FKA Twigs ausgeturtelt? Nach drei Jahren Beziehung soll der 'Twilight'-Star seine Verlobte endgültig abserviert haben.

Wie die 'The Sun' berichtet, soll sich das einstige Traumpaar auseinandergelebt und der 31-Jährige letztlich einen Schlussstrich gezogen haben. Ein Insider deckt auf: "In den ersten zwei Jahren ihrer Beziehung waren sie unzertrennlich. Aber in den letzten Monaten haben sie immer weniger Zeit zusammen verbracht. Rob hat darauf einfach keine Lust mehr und alles abgeblasen."

In Liebeskummer soll FKA Twigs deswegen aber nicht versinken. Bereits im August wurde die 29-Jährige laut 'Bild' mit einem neuen Mann an ihrer Seite auf Ibiza fotografiert, und auch bei ihren letzten öffentlichen Auftritten funkelte kein Verlobungsring mehr an ihrem Finger.



Schade für die beiden, aber Glückwunsch an alle Fans der Vampir-Saga, denn 'Edward' ist damit wieder zu haben.