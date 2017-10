Emotionaler Song für Pietro? Dieses Video von Sarah Lombardi spricht Bände

Wenn Sarah Lombardi etwas auf ihren Social-Media-Kanälen postet, schauen alle ganz genau hin. Denn seit der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Pietro Lombardi im Oktober letzten Jahres und dem Liebes-Aus mit ihrer Jugend-Liebe Michal T. vor einigen Wochen hoffen ihre Fans, dass sie wieder den Weg zurück zu Pietro findet. Jedes Wort, und jeder Emoji wird deswegen genauestens analysiert.

Und das neueste Video, dass die 24-Jährige jetzt auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat, gibt wieder jede Menge Anlass für Spekulationen. Denn darin singt sie den Song 'Ich wünschte du könntest das sehen' von Dimi Rompos - und die Sehnsucht und der Schmerz stehen Sarah Lombardi ins Gesicht geschrieben.

Viele fragen sich jetzt natürlich, ob diese ganz besonderen Zeilen an ihren Ex Pietro gerichtet sein könnten. Wovon Sarah Lombardi singt, und was dafür spricht, dass sie dabei an Pietro gedacht hat, erfahrt ihr im Video.