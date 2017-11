Zu sexy für eine 13-Jährige? Shania Geiss will Model werden!

Sie ist quasi vor der Kamera aufgewachsen und scheint sich dort pudelwohl zu fühlen. Bereits seit einigen Jahren flimmert Shania Geiss dank ihrer Eltern Carmen und Roooobärt regelmäßig über die TV-Bildschirme. Nun will die 13-Jährige offenbar raus aus dem Schatten ihrer Eltern – und eine Karriere als Model starten.

Und da vor allem Carmen Geiss ihren Töchtern keinen Wunsch ausschlagen kann, unterstützt sie ihre Jüngste, wo sie nur kann. In der neuesten Folge von 'Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie' auf RTL II durften die Zuschauer die ersten Schritte von Shania als Model mitverfolgen.

Carmen ist stolz auf ihr Töchterchen, bei ihren Fans stoßen die Aufnahmen allerdings auf wenig Gegenliebe. Sollte sich eine 13-Jährige wirklich so präsentieren? Doch nicht nur das. Während Mama Carmen die meiste Zeit damit verbrachte, Shania auf ihr Shooting vorzubereiten, blieb ihre älteste Tochter Davina meist im Hintergrund.

Im Netzt hagelte es daraufhin wieder sofort Kritik – und Fans der Show fragten sich, ob Shania bevorzugt würde. Die 52-jährige Millionärsgattin versuchte es daraufhin mit Schadensbegrenzung und veröffentlichte ein Foto von Davina auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem die 14-Jährige wie ihre kleine Schwester sexy gestylt für die Kamera posiert. Dazu schreibt sie:



Nach der gestrigen Ausstrahlung haben so viele gefragt was mit Davina ist und dass ich Shania eventuell bevorzuge, was nicht der Fall ist. Hier ein Foto von Davina am selben Tag geschossen, sie hat einfach nur nicht den Traum Model zu werden aber die Begabung hat sie oder wie seht ihr das?