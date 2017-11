Vanessa Mai: Das Geheimnis von ihrem Hammer-Body

Keine Frage: Vanessa Mai ist beliebt, wie nie zuvor. 2017 war ein echtes Erfolgsjahr für den Schlagerstar, und es sieht nicht danach aus, als ob sie vorhätte, auf die Bremse zu treten. Doch wie schafft sie es, bei ihrem prall gefüllten Terminkalender noch Zeit für Sport und Fitness zu finden? In einem Interview enthüllte Mai jetzt, mit welchem Hobby sie sich seit Jahren in Form hält - und dürfte dabei bei manchen Fans für eine echte Überraschung gesorgt haben.

Ein Fan-Kontakt, der einmalig ist



Dabei ist Mai dafür bekannt, wie sehr sie mit ihren Fans im Einklang ist - und wieviel Zeit sie sich für den Kontakt zwischen Star und Fan nimmt. Auf Instagram zeigte sie kürzlich, wie sie sich vor einem großen Auftritt die Zeit in ihrer Garderobe vertrieb - und für so manche große Überraschung sorgte. Mai machte nämlich spontan vor der "Schlagerboom 2017"-Gala in der ARD ein paar Video-Anrufe bei zufällig ausgewählten Fans. Diese gingen nichtsahnend an ihr Handy - und hatten plötzlich ihren Lieblingsstar vor sich, die freundlich winkte und "Hallo" sagte. Kein Wunder, dass manche der Überraschten vor Freude völlig ausrasteten, wie man auf diesem Instagram-Video sieht.



Einfach nur glücklich

Auch sonst machte Mai an diesem Abend Fan-Träume wahr: Spontan machte sie für die TV-Gala zwei ihrer Fans zu Background-Sängerinnen, die mit ihr gemeinsam auf der Bühne stehen durften. Ein einmaliges Erlebnis für die beiden, die darüber hinaus noch von Mai extra auf Facebook zu "Heldinnen des Abends" erklärt wurden. Für Fan Lucy ein wirklich unvergleichliches Erlebnis: Auf Facebook bedankte sie sich für den TV-Auftritt und schrieb überglücklich: "... durch dich ist mein Selbstbewusstsein und meine Motivation wieder da." Diese Worte rührten wiederum Mai zutiefst, die prompt antwortete: "Diese Worte von Lucy (…) machen mich gerade unglaublich glücklich. Das ist es, wofür ich auf der Bühne stehe und warum ich von Herzen liebe und lebe, was ich tue. Wenn ich das Leben derer, die mich mögen wie ich bin, mit meiner Musik und meiner Art ein Stückchen besser machen kann - ihnen Glück, Mut, Kraft schenken kann und vieles mehr. Dann ist für mich alles perfekt." Kein Zweifel: Es gibt nur wenige Stars, die sich so um ihre Fans bemühen, wie Mai.



"Ich halte nichts von Diäten"



Auch sonst scheint Mai mit den Fans auf einer Wellenlänge zu liegen, und gibt sich sehr entspannt. Ein hartes Ernährungskonzept, wie bei vielen anderen Stars, gibt es etwa bei ihr offiziell nicht. Gegenüber der Bild sagte sie einst: "Ich bin ein Genussmensch und halte nichts von Diäten. Ich liebe Süßigkeiten, trinke aber auch viel stilles Wasser. Süße Brause, Säfte und Alkohol ganz selten." Jetzt ist nicht davon auszugehen, dass sich Mai überwiegend von Süßigkeiten ernährt - aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein tolles Signal, dass sie bei der Ernährung einfach mal mit Augenmaß rangeht und so klar sagt, dass auch sie natürlich Schokolade isst. Aber - wie genau schafft sie es denn nun, ihre beeindruckende Figur zu halten? Das funktioniert natürlich vor allem über Sport - und insbesondere über ein besonderes Talent, das Mai seit ihrer Jugend besitzt. Denn eigentlich hat Mai laut eigenen Angaben oft "absolut keine Lust auf Sport" - doch im Video seht ihr, wie sie trotzdem nicht nur den inneren Schweinehund überwindet, sondern sogar richtig Spaß dabei hat!