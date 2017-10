Veluvia aus der 'Höhle der Löwen': Die Verbraucherzentrale schlägt Alarm!

Seit Jörn-Marc Vogler in 'Die Höhle der Löwen' Veluvia vorgestellt hat, boomt das Geschäft mit dem Nahrungsergänzungsmittel. Denn das Besondere an den Kapseln: Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen Lebensmitteln und kommen komplett ohne Zusatzstoffe aus, machen angeblich jünger, gesünder und hübscher. Klingt zu schön, um wahr zu sein?



Die Verbraucherschützer warnen: Veluvia ist mehr Schein als Sein!

Das sehen Verbraucherschützer jetzt ganz ähnlich – und schlagen Alarm. "Die Versprechungen sind vage und wissenschaftlich nicht belegt", heißt es von der Verbraucherzentrale Hamburg.



Dabei haben sie sich einige Produkte näher angeschaut und sich unter anderem der Sorte 'Veluvia Green' gewidmet. Zwei Kapseln decken angeblich eine Tagesportion an Obst und Gemüse. Doch kommt das wirklich hin?

Nein! Die Verbraucherzentrale informiert weiter: "Die Mikromengen sind ein Hohn angesichts des Werbespruchs von Veluvia. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Pulver konzentrierter ist als frisches Obst, sind die Mengen in den Kapseln marginal - dafür sind sie mit 118,70 Euro pro 100 Gramm schön teuer. Grob über den Daumen gepeilt könnte das höchstens einem Drittel einer frischen Erdbeere und einem kleinen Einzelröschen Brokkoli pro Monat entsprechen."



Veluvia erklärt: Es kommt auf den Nährstoffgehalt an!



Die Gründer von Veluvia halten unterdessen dagegen. Auf Nachfrage von 'Stern.de' heißt es: "Es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf den Nährstoffgehalt. Veluvia green enthält z.B. nicht nur Vitamin C, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe, wie z.B. Polyphenole."



Doch nicht nur 'Green' bekommt sein Fett weg. Auch 'Cell' hält laut Verbraucherzentrale nicht, was es verspricht. In den Kapseln, die angeblich ohne synthetische Zusätze auskommen sollen, seien mit D-α-Tocopherylacetat ein synthetisches Vitamin-E-Derivat und das Überzugsmittel E 464 enthalten.



Veluvia erwartet Umsätze im zweistelligen Millionenbereich

Die beiden Löwen Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer, die in 'Die Höhle der Löwen' 200.000 Euro in Veluvia investiert haben, glauben aber weiter an das Produkt. Und die Kunden offenbar auch. Schon während der Ausstrahlung der Sendung entstand ein regelrechter Run auf die Kapseln.



"Innerhalb von zwölf Stunden haben wir soviel verkauft wie in zwölf Monaten! Waren im Wert von weit mehr als einer halben Millionen Euro", so Grazia De Francesco, Geschäftsführerin von Veluvia und Ehefrau von Vogler. In den kommenden drei Jahren rechnen die Gründer sogar mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro.



Na, hoffentlich macht ihnen die Verbraucherzentrale da jetzt keinen Strich durch die Rechnung.