"Mein Sohn hat Sex ... echt jetzt!?"

Kathrin ist Regisseurin und schreibt als Ghostwriterin an Drehbüchern mit. Sie war 17 Jahre lang verheiratet und genießt nun das Leben mit ihrem neuen Freund.

Will er etwa die Schule abbrechen?

Ich lag gerade mal fünf Minuten in der Badewanne, als es an der Tür klopft und mein 15-jähriger Sohn Jacob hereinkommt und sagt: „Du Mama, du hast ja mal gesagt, dass ich dir alles sagen kann! Und dass es nichts Peinliches gibt, stimmts?! Und dass ich mein Gesicht nicht verlieren kann vor dir, weil du mich liebst, war doch so, oder?!“

Ich setzte mich etwas nervös auf und versicherte ihm, dass es genauso wäre. Hatte er jemanden umgebracht? Eine Bank überfallen? Wollte er von der Schule gehen und Metzger werden, weil alle um ihn herum Vegetarier waren?

Nein, er will Kondome!

Er setzte sich auf den Wannenrand, holte tief Luft und fragte mich, ob ich ihm Kondome besorgen könnte. Natürlich wusste ich, dass mein Sohn eine Freundin hat. Schließlich ging sie bei uns ein und aus und übernachtete auch öfter mal bei uns. Dass sie miteinander ins Bett gehen wollten, überraschte mich etwas. Sie kannten sich beide zwar seit der sechsten Klasse, aber zusammen waren sie erst seit einigen Monaten und sie waren erst 15. Fast noch Kinder.

Ich musste kurz überlegen, wie lange ich damals, 16-jährig, mit meinem ersten Freund zusammen war, bevor wir zum ersten Mal in die Kiste hüpften und sagte ganz schnell: „Selbstverständlich mein Schatz. Welche hättest du denn gerne? Brauchst du eine bestimmte Größe, bevorzugst du eine besondere Marke?“

Mein Sohn erwiderte, dass ich bitte große Kondome besorgen soll, da die, die er vor einigen Wochen gekauft hätte, zu klein gewesen und beim letzten Mal geplatzt seien.

What???

Ich hatte Schweißperlen auf der Stirn und hoffte sehr, dass mein Sohn annahm, dass diese vom heißen Bad kämen, denn ich wollte nicht spießig wirken. Nun war ich aber doch platt. Die beiden hatten schon Sex! Offensichtlich schon diverse Male. Wann denn? Hier? In meiner Wohnung? Ich hatte nie etwas gehört!

Selbstverständlich hatte ich bereits vorher mit ihm über Verhütung gesprochen und ihm versichert, dass ich ihm immer Kondome kaufen würde. Ich hatte ihm auch vorgerechnet, was ihn ein Kind im Monat kosten würde - im Vergleich zu den sehr überschaubaren Kosten für Kondome. Das hatte ihn sofort überzeugt, und ich war mir sicher, dass er aufpassen würde. Dass er so gut aufpassen würde, erstaunte mich trotzdem. Und dann hatte er auch noch einen so großen Penis.

Immerhin: Er vertraut mir

Ich zweifelte für einen Moment, ob es immer richtig gewesen war, so offen mit meinen Kindern umgegangen zu sein. Gleichzeitig war ich gerührt, denn er vertraute mir offensichtlich. Und er hatte recht. Er konnte seine Gesicht nicht vor mir verlieren, denn ich würde alles tun, damit es ihm gut geht. Und dieses Versprechen konnte bei so intimen Dingen nicht weniger wert sein, als das Versprechen, ihn immer beim Lernen der Spanisch-Vokabeln zu unterstützen.

Jetzt zeigte es sich, ob ich da war und ihn in einer so schwierigen Situation nicht alleine ließ. Doch eine Frage hatte ich noch an ihn: „Warum hast du eigentlich nicht Papa gefragt?“ Darauf mein Sohn: „Nein! Sowas Persönliches kann ich nur mit einer Person besprechen, und das bist du!“

Ich war gerührt. Ich hatte mir in all den Jahren sein Vertrauen erarbeitet. Es reicht eben nicht, nur auf dem Papier Vater und Mutter zu sein. Man muss investieren und sich auch mal selbst zurücknehmen, wenn dein Kind vor dir steht und dich braucht.

Mein Badewasser war inzwischen kalt geworden, aber das war heute nicht schlimm. Mein Sohn war auf dem Weg, sich zu lösen, und das erfreute mich ungemein. Und das ist es doch, was wir tun sollten: Unsere Kinder zu unterstützen, damit sie stark für die Welt sind.

Warm baden kann ich morgen auch noch.