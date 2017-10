Warum hacken eigentlich alle auf Veganern herum?

Ja, ich weiß. Der Spruch: Woran erkennst du einen Veganer? – Er wird’s dir schon erzählen stimmt zu 100 Prozent. Aber ist das nicht mit allem Neuen so? Als ich Metabolic Balance gemacht habe, gab es kein anderes Gesprächsthema mehr für mich und ich wollte alle Leute bekehren mit meinem "Huhn und Salat ist so lecker, ich brauche nichts anderes mehr" und "mir fehlt kein Zucker". Und spätestens, wenn ich heimlich das erste Snickers verdrückt habe, hielt ich mich zurück mit meiner Euphorie.

Es ist doch meistens nur am Anfang so mit dem Mitteilungsbedürfnis. Eine Bekannte war gerade mal drei Tage Veganerin und hat mir gefühlt ein halbes Jahr davon erzählt, wie gut sie es findet, dass sie den Bienen jetzt nicht mehr den Honig wegnimmt und den Kälbchen die Milch.



Zwei Wochen später postete sie bei Facebook ein riesiges T-Bone-Steak. Das ist dann die vielzitierte "Phase", die vorbeigeht und nicht nur bei Veganern, denn natürlich gibt’s auch Menschen, die Veganer bleiben und ich frage mich, was das Genörgel gegen diese Leute soll.



"Früher hat man gegessen, was auf den Tisch kommt", "die Trümmerfrauen hätten uns was erzählt" oder "die sind unterernärt, krank und haben Mangelerscheinungen" sind nur einige Sätze, die von Verfechtern gegen diese Menschen ertönen.



Warum? Diese Leute, es sind Schätzungen nach ungefähr eine Million in Deutschland, haben sich nun mal für diese Lebensform entschieden. Das heißt, sie leben tierfrei, weil sie Massentierhaltung und die Tatsache, dass kranke und männliche Küken geschreddert werden, scheiße finden und es auch nicht für gut erachten, dass das Getreide, das man anderswo für Menschen dringend benötigt, an die Tiere verfüttert wird, damit wir sie essen können.



Daran ist doch nichts schlimm und wenn man das alles mal sacken lässt und drüber nachdenkt – ist es nicht eigentlich sogar sehr gut?



Ich bin defintiv kein Moralapostel und lebe nicht vegan, aber gestern hab ich einfach mal gegoogelt, weil mich interessiert hat, warum man Küken tötet. Auf der Seite von PETA ist folgender Text zu finden:



Nach dem Schlüpfen werden die Plastikkisten auf lange Förderbänder ausgekippt und die Küken werden wie lebloses Gemüse sortiert. Hierbei greifen Arbeiter immer wieder schwache, kleine oder verletzte Küken heraus und schmeißen diese lebendig in nebenstehende Eimer – diese werden später mit den männlichen Tieren getötet. Anschließend folgt das sogenannte Sexen. Auch hier greifen sich die Arbeiter blitzschnell ein Küken aus der Masse. Ist es weiblich, wird es in eine weitere Kiste geschmissen, und meist wird ihnen direkt der vordere Teil des Schnabels abgetrennt, bevor sie "verpackt" und in die Legebetriebe transportiert werden. Ist es männlich, wird es zurück aufs Förderband geworfen. Am Ende des Förderbandes wartet entweder der Schredder, in dem die gerade geborenen Küken lebendig zu Brei verarbeitet werden oder aber die Küken werden in große Behälter verfrachtet, wo sie einem minutenlang andauernden Todeskampf ausgesetzt sind und letztendlich durch das Gas ersticken …Und da steht: Die kleinen Brüder der späteren "Legehennen" sind wertlos für die Industrie, da sie weder Eier legen können noch einen wirtschaftlich rentablen Fleischansatz haben.