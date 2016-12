DAS sind die dümmsten Tipps der Beauty-Blogger

1. Kurkuma gegen dunkle Augenringe und für weiße Zähne

Bloggerin Farah D landete 2016 schon des Öfteren in den Schlagzeilen. Kein Wunder, immerhin sind die Beauty-Tipps, die sie ihren 4 Millionen Followern täglich gibt, mehr als fraglich. Da wäre zum Beispiel der Trick, sich die Lippen mit Wasabi einzuschmieren, damit diese voluminöser wirken. Was ja auch kein Wunder ist, immerhin beginnt die Haut durch die Schärfe anzuschwellen. Ein weiterer sehr seltsamer Trick: Kurkuma gegen Augenringe. Das Gewürz soll man laut ihrer Aussage mit Buttermilch vermischen und unter die Augen reiben - das würde aufhellend wirken und dunkle Schatten verschwinden lassen. Gleiches empfiehlt sie übrigens auch für die Zahnbehandlung, damit die Beißerchen weißer wirken. Wir sagen: Finger weg davon! Kurkuma unter den Augen hat in etwa die gleiche Wirkung wie Zwiebeln oder Chili ...

2. Buntstifte als Make-up Tool

Auch dieser Beauty-Trick ist absolut nicht empfehlenswert: Bloggerin Rachel Levin riet in einem ihrer Youtube-Videos dazu, Kajalstifte einfach mal durch Buntstifte zu ersetzen. Nur so könne man einen kreativen bunten Look erzeugen, der an einen Ombré-Farbverlauf erinnere. Dass das maximal gefährlich ist, gab sogar der Hersteller der Buntstifte zu. Die Stifte seien zwar als ungiftig deklariert, das heißt aber nicht, dass sie keine Haut- oder Augenirritationen bei falscher Handhabe hervorrufen können. Im schlimmsten Falle sind sogar Bindehautentzündungen die Folge.

3. Make-up entfernen mit Sour Creme

Sich abends abzuschminken ist wichtig, das predigen wir ja immer wieder. Aber nicht um jeden Preis! Beauty-Bloggerin Maria Yaeger ist die Queen der unnützen Make-up-Entferner Tricks. So rät sie ihren Followern unter anderem dazu, sich das Gesicht mit Rasierschaum zu reinigen. Ähnlich seltsam die Idee, sich das Make-up mit Hilfe von Sour Creme zu entfernen. Klar, Make-up Entferner ist vor allem unterwegs nicht immer zur Hand, aber in der allergrößten Not ist es wohl immer noch besser, einfach klares Wasser zum Abspülen zu nehmen. Denn Rasierschaum, Sour Creme und Co. sind nun wirklich nicht auf die verschiedenen Hautbedürfnisse ausgerichtet und können im schlimmsten Falle Allergien auslösen.