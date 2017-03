Zarte Ellenbogen in Sekundenschnelle - so geht's!

Sauer macht weich

Die raue Haut an unseren Ellenbogen verlangt besonders große Aufmerksamkeit: Oft bleibt trotz feuchtigkeitsspendender Bodylotion und reichhaltigen Ölen der gewünschte Effekt aus. Doch ein einfaches Hausmittel schafft Abhilfe:



Alles, was ihr in Zukunft für unschlagbar zarte Ellenbogen braucht, ist eine Zitrone! Halbiert die Frucht und presst beide Hälften aus. Stützt euch nun für ca. 10 Minuten mit euren Ellenbogen in jeweils eine der Zitronen-Hälften.



Die in der Zitrone enthaltene Fruchtsäure weicht die obere, raue Hornschicht auf. Wascht eure Haut nach Ablauf der Zeit sorgfältig ab! Danach nur noch abtrocknen und mit einer reichhaltigen Bodylotion gut eincremen.