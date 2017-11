8 Concealer-Tricks, die ihr kennen solltet 💁🏼

Für alle, die nur unter gelegentlichen Unebenheiten, Augenschatten und Co. leiden, reicht ein bisschen Concealer - klar! Alle anderen greifen zusätzlich zur Foundation. (Wenn ihr nichts von beidem braucht: Herzlichen Glückwunsch zum Traumteint!) Bleibt die Frage: Was kommt zuerst auf die Haut? Concealer oder Foundation? Klare Antwort: Zuerst die Foundation, dann der Concealer. Leichte Unebenheiten verschwinden ohnehin schon mit ein bisschen Make-up. Plus: Der Concealer, der die größeren Unebenheiten abdeckt, würde so nur wieder verschmiert werden.