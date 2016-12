5 Beauty-Tricks, auf die Männer heimlich stehen

1. Parfum im Nacken

Ach, es ist so herrlich einfach und gleichzeitig effektiv: Ein gutes Parfum kann die Sinne benebeln. Und am besten funktioniert das, wenn der Duft bei einer innigen Umarmung eingeatmet wird. Damit das geschieht, ist ein Parfum-Spritzer im Nacken optimal. Daran kommen die Männer nicht vorbei und wir schwören: Sie werden es lieben.

2. Beach Waves

Männer mögen glattes, langes Haar oder auch mal einen frechen Pferdeschwanz? Stimmt nicht. Wir haben uns umgehört und herausgefunden: Lockere Beach Waves, die in unordentlichen Wellen runterfallen, werden als besonders süß und sympathisch wahrgenommen. Doppeltes Plus: Der Undone-Look, der aussieht, als wäre man gerade aus dem Bett gefallen, liegt 2017 auch noch absolut im Trend und macht bei naturkrausen Haaren weniger Arbeit.

3. Highlighter

Was haben wir uns in den letzten Jahren für Mühe gegeben, um Contouring, Baking und wie die ganzen Trends nicht alle heißen, nachzuahmen. Nur um jetzt herauszufinden, dass Männer Bronzer und Co. gar nicht so gut leiden können. Was sie dagegen auf den Wangen umso schöner finden? Ein bisschen Highlighter auf dem höchsten Punkt der Wangenknochen. Das bringt den Teint zum Strahlen und zaubert immer ein Urlaubs-Feeling ins Gesicht.

4. Natürlichkeit ist Trumpf

Ein sexy Lidstrich wirkt ebenso verführerisch, wie rote Lippen? Falsch gedacht. Männer lieben einen natürlichen Nude-Look, der aussieht, als sei man kaum oder gar nicht geschminkt. Wer nicht ungeschminkt aus dem Haus gehen mag, der kann mit etwas Concealer, Foundation und einer Schicht Mascara schummeln. Und: Die Augenbrauen nicht vergessen. Diese am besten beim Profi färben lassen - das erspart Arbeit.

5. Schimmernde Bodylotion

Habt ihr auch immer gedacht, Männer merken es eh nicht, ob man im Sommer Bodylotion verwendet oder nicht? Schon wieder ein Irrtum. Männer achten sehr wohl darauf, wie gepflegt eure Haut aussieht und bekommen vor allem bei Cremes, die leicht schimmernde Glanzpartikel enthalten, leuchtende Augen. Mit dieser Info kann der Sommer gar nicht schnell genug kommen.

Doch was halten Männer eigentlich von den aktuellen Make-up-Trends? Das haben wir uns gefragt und uns deshalb in der Redaktion umgehört. Folgendes haben wir für euch herausgefunden: