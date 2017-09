Unsere 10 besten Tipps für die Zahnpflege

Kann Lippenstift die ZAHNFARBE optisch beeinflussen?

Ja. Durchschnitts-Graugelb wirkt mit gelbstichigen Farben wie Orange und Kupfer gelber, mit blau-stichigen wie Rosa und Beerentönen klarer. Weil aber so ein Lippenstiftton auch mit der Haut harmonieren soll, orientieren sich zum Beispiel Frauen mit feinen roten Äderchen und rosigem Teint an blaupigmentierten Tönen. Kollidieren die dann mit der Zahnfarbe, weniger Deckendes benutzen, z.B. ein farbiges Gloss.

Sollte ich die Zähne NACH JEDEM ESSEN putzen?

Nein. Zumindest wenn du keine Risikopatientin bist. Dazu gehören Menschen mit Infektionskrankheiten, etwa einer starken Paradontitis oder Karies, mit festsitzenden Klammern oder Implantaten, und die brauchen auch eine Extra-Beratung, was Zahnhygiene angeht. Durch zu ambitioniertes Putzen kann man sich sogar bleibende Schäden an Zahnfleisch und Schmelz einhandeln. Theoretisch reicht es, den aus verschiedensten Bakterien zusammengesetzten Belag, der sich innerhalb von 24 Stunden zu einer Karies-aktiven Plaque entwickelt, einmal täglich mechanisch zu entfernen. So haben es die Bakterien schwerer, den Zahn anzugreifen.



Weil aber kaum jemand bei einem Mal Putzen alle Beläge zufriedenstellend entfernt (bei etwa 40% der Erwachsenen ist der Belag nach dem Putzen mit bloßem Auge noch zu erkennen), empfehlen Ärzte: einmal täglich, vor dem Zähneputzen, Zahnzwischenräume mit Zahnseide und Interdentalbürstchen zu reinigen und zweimal täglich die Bürste ansetzen.

Schaden Whitening-Cremes den Zähnen?

Die meisten handelsüblichen Zahnweiß-Cremes für den täglichen Gebrauch enthalten statt starker Schmirgelstoffe speziell geformte und mittlerweile nur noch sehr milde Putzkörper. Oberflächliche Verfärbungen werden so ganz minimal entfernt. Bei sanfter Putztechnik und gesunden Zähnen schaden sie nicht. Stellen oder grau schimmernde wurzelbehandelte Zähne werden damit allerdings nicht heller.

Hilft Akupunktur bei Angst vorm Zahnarzt?

Ja! Gegen Angst, aber auch gegen den Würgereflex beim Anpassen von Schienen kann das Setzen einer Akkupunkturnadel helfen – einige ganzheitlich orientierte Zahnärzte wiederum nutzen auch Hypnose, um den Patienten in einen entspannten, angstfreien Zustand zu versetzen. Eine Liste von zertifizierten Zahnärzten, die eine Zusatzausbildung in Hypnose-Therapie haben, kann man unter www.dhzh.de finden. Infos zu Behandlungsmethoden bei Angst: www.zahnbehandlungsangst.com

Sind elektrische Bürsten besser als Handzahnbürsten?

Lange ein Streitpunkt unter Experten – vor dem besonderen Hintergrund, dass die wenigsten Menschen wirklich in der Lage sind, richtig zu putzen. Elektrische Bürsten mit so genannter oszillierend-rotierender Technik (gezieltes Vor- und rückbewegen und Kreisen des Bürstenkopfes) konnten Handzahnbürsten in Sachen gründliche Reinigung übertreffen: Das ergab eine groß angelegte Auswertung klinischer Studien durch die Cochrane Coloaboration, eine unabhängige Prüfinstanz.

Gibt es Lebensmittel, die die Zähne stärken?

Nicht direkt. Aber die Zähne freuen sich über alles, was sich nicht wie zum Beispiel Bananen oder Schokomuffins süßklebrig in den Zwischenräumen fängt oder Säuren bildet. Denn die können Karies fördern – besonders in Bereichen, die ohnehin schon eine zartere Schmelzschicht haben, we etwa an den Zahnhälsen. Viel kritischer bewerten Zahnärzte jedoch das Dauerknabbern. Besser der Mundflora eine Pause gönnen und Tee trinken, damit der Speichel wichtige Mineralien wieder in den Schmelz einbauen kann. Zwischendurch zu Kaugummis mit dem zahnfreundlichen Zuckeraustauschstoff Xylit greifen.

Zungenschaber: Braucht man nicht, oder?

Nicht ganz richtig. Ihr könnt Sympathiepunkte beim Gegenüber sammeln, weil Zungenschaber einen frischeren Atem machen. Denn so genannte anaerobe Bakterien (gedeihen gut in sauerstoffarmen Verhältnissen), die sich auch in den Furchen der Zunge verschanzen, werden beim Zungenschaben zum großen Teil entfernt. Darüber gibt es wissenschaftliche Studien. Allerdings reicht zum Belagentfernen auch ein Teelöffel. Die Technik selbst kommt aus dem Ayurveda.

Sind Veneers eine Alternative zum Bleaching?

Nein, kann man nicht vergleichen.Doch weil Teilfüllungen sich auch bei einem Zahn-Bleaching farblich nicht verändern, entscheiden sich manche für dünne Verblendungen: so genannte Veneers (Plättchen aus Keramik), die fest auf den Zahn kommen. Üblicherweise wird dazu der Zahn etwa einen Millimeter angeschliffen. Muss die Verblendung vor der Zeit herunter, braucht der Zahn danach immer wieder ein Veneer oder eine Krone, denn seine Schutzschicht, der Schmelz, ist bereits unwiederbringlich entfernt.

Muss Zahnpasta Fluorid enthalten?

Zahnärzte sagen: Besser ist es. Fluoride sind nämlich Kariesschützer, denn sie bilden oberflächlich eine feine Deckschicht auf dem Zahn. Neu auf diesem Sektor sind Pasten, die zusätzlich Zahnfleisch-Entzündungen eindämmen können, indem sie ein bestimmtes bakterienhemmendes Fluoris (Zinn-Fluorid) mit zahnsteinhemmenden Substanzen verbinden. Ohne Fluorid, aber mit dem Mineralstoff Hydroxylapatit, aus dem auch der Zahnschmelz ist, sollen Mini-Defekte im Zahnschmelz über mehrere Stunden versiegelt werden können. Der Schlüssel ist eine Art flüssiger Zahnschmelz (Hydroxilapatit in Kombination mit Zink-Carbonat), der sich beim Putzen mit dem Schmelz verbindet, den Zahn glättet, ihn unempfindlicher gegenüber Säuren, Belag und Farbstoffen machen will. Bei empfindlichen Zahnhälsen zu empfehlen: hoch fluoridhaltige Gele, die einmal pro Woche benutzt werden sollten.

Bringen Ölspülungen was für Zahnfleisch und Zähne?

Ja. Das kräftige Hin- und Herbewegen des Öls ist ein altes Hausmittel, das selbst Zahnärzte empfehlen. Der schädliche Film aus Bakterien (Biofilm) ist öllöslich, das heißt, die für den Zahn gefährlichen Bakterien heften sich an das Öl, und der Flm wird schachmatt gesetzt – eine Ölspülung unterstützt also die Mundhygiene. Einen Esslöffel Sonnenblumen- oder Sesamöl erst im Mund kräftig hin und herbewegen und anschließend für etwa drei Minuten kräftig durch die Zähne ziehen.