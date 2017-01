Wie nützlich! Beauty-Bloggerin zeigt Schminktricks mit - einer Gabel

Eine Gabel zweckentfremdet zum Make-up-Tool

Zugegeben, auf die Idee wären wir so schnell nicht gekommen! Beauty-Bloggerin Laiba Zaid hat auf ihrem Instagram-Kanal ein neues Make-up-Video hochgeladen. Dort zeigt sie ihren Followern, wie man sich hübsches Make-up auflegt - und zwar mit einer Gabel als Hilfswerkzeug.

Kann man sich zunächst nicht so richtig vorstellen, dass das funktionieren soll. Aber: Eins sei gesagt sein, ein solch exaktes Contouring haben wir lange nicht gesehen. Den perfekten Eyeliner-Strich oder die Augenbrauen in die richtige Form bringen? Das ist alles mit einer gewöhnlichen Gabel möglich! Aber schaut euch das Video der halb pakistanischen Make-up Artistin im Schnelldurchlauf selbst einmal an:

Schminken mit Besteck - ein Trend für 2017?

Ein bisschen Übung braucht man schon, um die Gabel richtig zu verwenden, aber als Beauty-Hack für unterwegs? Mega nützlich! Das dachten sich auch ihre Follower und haben unglaubliche 362.000 mal das Video angeklickt. Ob als Verlängerung für einen exakten Lidstrich oder als Hilfswerkzeug, damit der Nase mit einem Pinsel eine schmale Kontur verliehen wird - die Gabel findet viele nützliche Einsatzgebiete. Da sind Klebetape und was wir nicht alles als Beauty-Hack eingesetzt haben, ganz schnell vergessen. Nur sollte man natürlich mit ein wenig Vorsicht umgehen. Nicht, dass die Make-up-Tricks mit der Gabel zu einer Verletzung im Gesicht führen.

Auch bei dem neuesten Augen-Make-up-Trend namens "Cut Crease" findet ein herkömmlicher Löffel ein völlig neues Einsatzgebiet. Alles rund um den Lidschatten-Trend mit Löffel und wie er funktionieren soll, haben wir euch hier vorgestellt:

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was für Küchenutensilien die Beauty-Blogger in diesem Jahr noch zweckentfremden und als Tool zum Schminken verwenden.