Blake Lively & Co.: Warum Promis auf Mayonnaise als Haarpflege-Wunder schwören

Es klingt doch sehr befremdlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man sich Lebensmittel in die Haare schmieren soll, damit diese besonders schön glänzen. Trotzdem wird der Trend immer größer, sich im Notfall mit essbaren Produkten bei der Beauty-Routine zu behelfen. So gehört es bei der Maniküre zum Beispiel ganz selbstverständlich dazu, sich die Hände mit etwas Olivenöl einzureiben oder die Oberschenkel mit altem Kaffeesatz zu bearbeiten, um so Cellulite vorzubeugen. Warum sollte es also nicht auch normal sein, die Haare mit Mayonnaise zu versorgen, damit diese besonders schön glänzen? Das denken sich auch die US-Stars Blake Lively und Suki Waterhouse und gaben öffentlich zu, dass das ihr Geheimtipp für eine Wallemähne sei.

Deshalb schwören Promis auf Mayo für tolles Haar

Es mag seltsam klingen, doch wenn man genauer darüber nachdenkt, macht die Mayo-Behandlung irgendwie Sinn. Immerhin besteht Mayonnaise hauptsächlich aus Eigelb und Öl – zwei Produkte bzw. Inhaltsstoffe, die man sowieso oftmals in Haarpflegeprodukten findet. Wer es nachmachen möchte, sollte einfach eine kleine Portion der Sauce in die Längen und Haarspitzen einmassieren und anschließend die kompletten Haare shampoonieren und auswaschen. Fertig! Dabei soll die Mayonnaise verhindern, dass dem Haar Fett entzogen wird. Dadurch werden die Haarspitzen und Längen vor dem Austrocknen geschützt und bleiben geschmeidig.

Diesen Tipp können wir demnach mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ob man es nachmacht, bleibt natürlich Geschmackssache. Doch nicht jeder Beauty-Trick, den man im Internet findet, ist wirklich sinnvoll. Deshalb haben wir euch hier die dümmsten Beauty-Tipps zusammengestellt, die uns im letzten Jahr über den Weg gelaufen sind. Hier gilt: Bitte nicht nachmachen!