Kennst du schon den Trauben-Trick? Er ist super für deine Haut!

Highspeed-Beauty: Ein Tropfen Traube – frisch in die Tagespflege

Wer seiner Tagespflege einen Anti-Age-Kick verpassen will, kann das ganz einfach mit einem Tropfen aus einer Traube erreichen. Eine knackfrische Weintraube nehmen, dann die liebste Tagescreme auf den Finger kleksen und ein, zwei Tropfen aus der Traube sanft auf die Pflege träufeln. In kreisenden Bewegungen in die Gesichtshaut einmassieren.

Warum tut frische Traube der Haut so gut?

Im Weintrauben-Fruchtfleisch stecken bioaktive Pflanzenstoffe (Polyphenole), die Haut und Haare vor freien Radikalen schützen. Außerdem sind Spurenelemente, Mineralien (Kalium und Calcium) und Polyphenole darin, die die Mikrozirkulation anregen (prima für den frischen Teint) und die Feuchtigkeit der Haut bewahren. In vielen Pflegeprodukten, die wir aus den Regalen kennen, stecken die Wirkstoffe aus der Weintraube. Warum also nicht den direkten Weg gehen und das Träubchen ganz frisch auf der Haut wirken lassen?

Tipp zur Dosierung: Nicht überdosieren. Wer mehr als drei Tropfen nimmt, riskiert, dass es klebrig wird … Wichtig ist auch, die Traube frisch zu dosieren, denn wer sie einfach in den Tiegel Tagescreme träufelt, riskiert, dass die Creme schnell verdirbt.

DIY-Tipp Maske: Wer seine Haut mit einer Maske pflegen und die Poren verfeinern will, kann ruckzuck eine mit Trauben anrühren: Dafür fünf Esslöffel frisch gepressten Traubensaft mit zwei Teelöffeln neutraler Allzweckcreme und einem Teelöffel Honig verrühren. Auftragen und nach 30 Minuten mit warmem Wasser abspülen.

Nicht nur pressen, sondern auch knabbern ist super

Weintrauben zu essen tut Teint und Haaren gut. Und zwar Trauben MIT Kernen. Denn die Polyphenole, die vor allem in den Kernen enthalten sind, stellen die wirksamste pflanzliche Antioxidans dar und sind Anti-Aging pur für die Haut. Sie schützen uns vor freien Radikalen, die für 80 % der Hautalterung verantwortlich sind. Außerdem bewahren sie den hauteigenen Vorrat an Hyaluronsäure, die die Haut auf natürliche Weise aufpolstert. Die in der Traube enthaltenen Antioxidantien sind 10.000 mal wirksamer als Vitamin E und stärken das Kollagen und das Elastin in der Haut.