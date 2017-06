Abendfrisuren - die schönsten Inspirationen und Stylings ♥︎

DAS sind die schönsten Abendfrisuren

Egal, ob ihr im Alltag lässige Frisuren oder Dutts im Undone-Look favorisiert, wenn es um die Abendfrisur geht, darf es schon mal ein wenig glamouröser werden. Wie wäre es also mit einem akkurat gesteckten Chignon, den man auch Ballett-Dutt nennt? Der funktioniert genauso wie jeder andere Dutt auch, nur dass darauf geachtet werden muss, mit glattem Haar zu arbeiten. Wer zur Naturkrause neigt: Am besten einzelne Strähnen vorher durchs Glätteisen ziehen. Ihr habt dünnes oder feines Haar? Dann kann man mit einem Duttkissen Volumen schummeln.

Wer es noch einen Tick aufwendiger mag, kann sich die Haare flechten. Viele Styling-Tipps für Flechtfrisuren haben wir auch hier für euch zusammengefasst. Dabei muss nicht jeder ein Naturtalent sein. Es gibt auch super einfache Flechtfrisuren, die jeder in wenigen Minuten und ohne viel Aufwand zaubern kann.

Ein bisschen kniffliger wird es schon bei Hochsteckfrisuren. Die gelingen übrigens am besten, wenn die Haare auf eine Länge geschnitten sind. Wer stark gestufte Haare hat, dem ist in den meisten Fällen eher abzuraten, da sich einzelne Haarsträhnen schnell aus der Hochsteckfrisur lösen können.

Welche Abendfrisur passt zu welcher Haarlänge?

Während man in den letzten Jahren fast immer zu akkurat geflochtenen und gesteckten Frisuren gegriffen hat, ist das Trendbarometer sehr viel lässiger geworden. Zopf, Pferdeschwanz und Co. sind mittlerweile ebenfalls absolut ausgehtauglich. Trotzdem muss hierbei einiges beachtet werden. Wichtigster Punkt: Nicht für jede Haarlänge ist jede Frisur gleich gut geeignet.

Frauen die Bob-Frisuren oder LOB (Long Bob) tragen, können diesen Haarschnitt zum Beispiel wunderbar mit einem strengen Sleek Look oder ein paar soften Wellen aufpimpen. Die Vorderpartie, wenn gewünscht, noch nach hinten stecken oder flechten und am Hinterkopf zusammenführen. So schnell wird es elegant!

Frauen mit langen Haaren haben die freie Auswahl, wenn es um die Abendfrisur geht. Ob offen, zusammengesteckt, seitlicher Fischgrätenzopf, Updo, Dutt, Beach Waves oder oder oder. Mit langen Haaren ist fast alles möglich.

Vorsicht ist nur bei Stufenschnitten geboten. Hier eignen sich halboffene Frisuren besonders gut, bei denen das Haar am Hinterkopf zum Beispiel zu einem Half Bun zusammengebunden wird. Bei akkuraten Frisuren können sich einzelne Strähnen lösen.

Ihr denkt Kurzhaarfrisuren sind total unflexibel? Stimmt nicht! Die schönsten Hochsteckfrisuren für kurze Haare zeigen wir euch hier.

Zu jedem Anlass die passende Abendfrisur

Ihr habt immer noch keine richtige Idee, welche Frisur zu euch, eurer Haarfarbe und eurem Haartyp passen könnte? Klickt euch einfach durch unsere Galerie und lasst euch von zauberhaften Looks inspirieren. Wichtig: Behaltet immer den Anlass im Hinterkopf. Denn nicht zu jeder Veranstaltung ist jede Frisur angemessen.