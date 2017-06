Bob, Bob, alle Promis wollen Bob!

"Uh oh, someone chopped off her hair!" Jessica Alba freute sich so auf Instagram über ihren neuen Haarschnitt. Den Bob verpasste ihr Celebrity-Stylist Giannandrea - für das "Mädchen mit dem magnetisierendsten Lächeln", wie er sagt. Der gebürtige Italiener weiß halt, wie man Komplimente macht. Zu seinen Kundinnen gehören auch Cameron Diaz, Reese Witherspoon und Eva Mendes. Der Mann hat's wohl drauf ...