Kennst du schon den Octopus-Bun?

Meeresgetier auf dem Kopf?!? Trägt doch jeder!

Instagram ist für sein Trendgespür bekannt. Unter den absurdesten Hashtags rotten sich oft die merkwürdigsten Phänomene zusammen, die dann allerseits als Trends abgefeiert werden. Dieser etwa auch? Sein Name jedenfalls hat Potenzial: der OCTOPUS-BUN. Was klingt wie ein Fischgericht, ist in Wirklichkeit eher das, was man ein Verlegenheits- oder Feierabend-Haarstyling nennt. Nämlich: ein hoher Duttknödel (Instagram-Trendprofis auch unter dem Namen Top Knot bekannt), bei dem die Haarspitzen herausschauen und sich lang zu allen Seiten strecken.







In Bildern sieht das so aus:

Ein Beitrag geteilt von Mel & Chanie (@schieddel12) am 27. Aug 2016 um 9:29 Uhr





Ein Beitrag geteilt von Kelly Louise Killjoy ✌🏻 (@kellylouisekilljoy) am 20. Jul 2013 um 12:22 Uhr





Es gibt den Octopus-Bun auch als Low-Variante:

Ein Beitrag geteilt von FASHION.HR (@fashionhr) am 29. Mai 2017 um 4:31 Uhr





Das Krakentier funktioniert sogar im Dreiergrüppchen:

Ein Beitrag geteilt von S t e p h a n i e D E M K I W (@mamaforcebewithyou) am 29. Mai 2017 um 2:13 Uhr





Bereit für den Octopus-Bun? Uns gefällt der Trend. Denn so unambitionierte Frisuren haben einen Riesen-Benefit: Sie lassen sich in weniger als einer Minute eindrehen und erfordern keinerlei Fingerfertigkeit!