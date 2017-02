Diese Starfrisuren sind perfekt für Bräute!

Das mögen wir – glamouröse Frisuren, die in fünf Minuten gelingen. So geht's: Einen Mittelscheitel ziehen, zwei Strähnen abtrennen und in sich eindrehen. Am Hinterkopf mit einer hübschen Spange zusammenführen. Kriegt man sogar mit zittrigen Händen vorm Gang zum Altar hin.