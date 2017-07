Dirndl-Frisuren: Die schönsten Stylings fürs Oktoberfest ♥︎

Ende September ist es jedes Jahr soweit: Das Oktoberfest in München startet. Doch nicht nur in Bayerns Hauptstadt - mittlerweile wird das Volksfest auch in vielen anderen deutschen Städten gefeiert. Die Wiesn sind Jahr für Jahr ein wahrer Publikumsmagnet und sorgen für einen richtigen Hype. Auch weil sich Mann und Frau dann wieder so richtig in Schale werfen und Dirndl und Lederhose aus dem Schrank hervorzaubern können. Schließlich gehört die Trachtenmode für jeden Besucher dazu.

Vor allem Frauen geben sich mit ihrem Look besonders Mühe und ziehen nicht nur ihr Dirndl über, sondern sorgen auch mit der richtigen Frisur für einen Hingucker. Klassiker unter den Dirndl-Frisuren auf den Wiesn sind spektakuläre Flechtfrisuren, die mal lässig gestylt werden, mal einer eleganten Hochsteckfrisur gleichen, die feminine Gretchenfrisur bzw. der Bauernzopf, fesche Beach Waves und natürlich der Haarkranz.

Die schönsten Dirndlfrisuren fürs Oktoberfest haben wir in unserer Übersicht für euch - Tipps fürs Styling inklusive:

1. Dirndl-Frisur für Anfänger

Haare flechten gehört für die meisten weiblichen Oktoberfest-Besucher einfach dazu. Dieser Look ist einfacher als er auf den ersten Blick erscheint. Eine mittlere bis lange Haarlänge ist jedoch Voraussetzung. Einfach an beiden Vorderseiten dicke Strähnen abteilen, diese komplett nach unten flechten und am Hinterkopf verschränkt feststecken. Fertig! Gelingt auch Anfängern in zehn Minuten.

2. Geknotet, gesteckt und gedreht

Was für ein Hingucker: Die kompletten Haare in drei gleichgroße Partien teilen. An jeder Seite einen Zopf dicht an der Kopfhaut flechten. Dabei wie bei einem klassischen Bauernzopf vorgehen und während des Flechtens immer neue Strähnen von den Seiten dazunehmen. Sind alle drei Zöpfe fertig geflochten, diese hinten zu einem lockeren Dutt hochstecken.

3. Wiesn-Haar für Untalentierte

Perfekt für Anfänger: Vorne zwei kleine Strähnen abteilen. Jede Strähne einzeln flechten und die beiden Enden am Hinterkopf mit einem Haargummi verbinden. Die restlichen Haare mit einem Lockenstab bearbeiten, sodass leicht Wellen entstehen. Mit ein bisschen Haarspray fixieren. Das erhöht die Haltbarkeit des Stylings.

4. Gretchenzopf Deluxe

Immer wieder spektakulär sieht auch der Fischgrätenzopf aus. Wie dieser fesche Zopf gelingt, haben wir in diesem Video zum Fischgrätenzopf noch mal ganz genau erklärt. Fortgeschrittene, die es noch aufregender mögen, können zudem die Ponypartie in den Look einbeziehen und diesen zusätzlich flechten oder knoten. Besonders schön wird es mit einem tiefen Seitenscheitel.

5. Locken-Frisur

Dass es nicht immer die Flechtfrisur sein muss, beweist dieser Look. Einfach einen Mittelscheitel ziehen, die Haare in zwei große Strähnen unterteilen, flechten, durch einen Lockenstab ziehen und anschließend offen tragen. Alternativ Strähne für Strähne um einen Lockenstab oder ein Welleneisen wickeln. Wirkt super unkompliziert und ist eine besonders einfache Wiesnfrisur für alle, die flechten nicht so gerne mögen.

6. Haarkranz für Profis

Geflochtene Ponypartie, verzwirbeltes Unterhaar und das alles mit mehr als drei Strähnen: Das ist eine Frisur für richtige Profis! Damit sie gelingt, empfehlen wir, sich Hilfe von einer Freundin oder gleich dem Friseur zu holen. Zum selbst Handanlegen ist dieser Look eher weniger geeignet. Passend zum Oktoberfest bieten aber viele Friseure und Beauty-Marken spezielle Pop-Up-Stores in München an, bei denen man sich für ganz wenig Geld Dirndl-Frisuren stylen lassen kann.

