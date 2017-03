Du hast dünne Haare? Dann ist dieser neue Haartrend perfekt für dich!

Wenn man Frauen fragt, welche Beauty-Ideale ihnen vorschweben, dann gehören folgende Dinge zu den Top 3: volle Wimpern, volle Lippen und eine voluminöse Wallemähne. Gerade Letzteres ist für viele Frauen ein Sinnbild der Weiblichkeit. Umso mehr wird sich geärgert, wenn die tatsächliche Haarstruktur fein und dünn ist. Vor allem, weil sich die meisten Frisurentrends an voluminöses Haar richten: Flechtfrisuren, große Beach Waves oder coole Pferdeschwänze werden gern an dickem Haar in Szene gesetzt.

Schluss damit! Aktuell laufen in Paris die schönsten Models für die angesagtesten Designer über den Catwalk. Und auf der Paris Fashion Week schauen wir uns auch den ein oder anderen Beauty-Trend ab. Auf den Köpfen fiel ein Look auf, der mit feinem Haar besonders edel wirkt: der Low Ponytail. Auf Deutsch: ein extra tiefer Pferdeschwanz, der im Sleek Look gestylt wird.

Low Ponytails im Sleek-Look: So geht's

Du willst den Trend direkt nachmachen? So funktioniert's: Die Haare zunächst durch ein Glätteisen ziehen, damit sie ganz glatt sind. Wer von Natur aus glattes Haar hat, kann diesen Step überspringen. Dann einen Mittelscheitel ziehen und die Haare am Hinterkopf zusammenbinden. Dazu schön tief im Nacken ansetzen, damit die Haare später ganz lässig runterhängen und keine Spannung aufbauen.

Zum Zusammenbinden eignen sich besonders dezente Haargummis, die entweder transparent sind oder sich der Haarfarbe anpassen. Wer auf mehr Opulenz steht, kann die Haare auch mit einer großen Schleife zusammenbinden - so haben wir den Look auch bei Tory Burch gesehen. Abschließend etwas Stylinggel in den Händen verreiben und damit über das Deckhaar streichen. So wird der Sleek-Look kreiert und störrische Babyhaare werden gebändigt. Fertig! Gelingt auch Anfängern in wenigen Minuten.

Our #ToryBurchFW17 collection is now available for pre-order via @modaoperandi. Link in bio. #regram #nyfw Ein Beitrag geteilt von Tory Burch (@toryburch) am 24. Feb 2017 um 6:29 Uhr