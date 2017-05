Diese Stars lieben den neuen Long Bob!

Lieblingshaarschnitt Long Bob

Der Long Bob (LOB) gilt als die Frisur, die jeder Frau steht. Der Long Bob passt zu jeder Haarstruktur, egal ob fein oder dick, glatt oder lockig. Er kann gerade geschnitten sein, fransige Stufen haben, mit Pony oder ohne getragen werden. Genau deshalb finden wir ihn auf so vielen Köpfen – nicht nur auf denen der Stars.

Der Long Bob ist auch deshalb so dankbar, weil er auch längere Friseurabstinenzen verzeiht. Offiziell endet er zwischen Halsansatz und Oberarm. Erst wenn er die Schulterlänge überschritten hat, gehört er nicht mehr zur Kategorie LOB.

Styling des Long Bobs

Wenn der LOB in der Variante gerade geschnitten und Sleek-Look getragen wird – egal ob Seitenscheitel oder Mittelscheitel – ist es wichtig, dass die Haare schön glänzen. Vor dem Glätten mit einem Glätteisen oder einer großen Rundbürste solltet ihr deshalb immer Hitzeschutzspray auftragen, um den Haaren nicht zu schaden. Denn sonst wirken sie auf Dauer stumpf und strohig. Regelmäßige Pflege (je nach Haartyp) ist wichtig, damit die Haare gut mit Nährstoffen versorgt werden (dickere Haare vertragen Seren und Öle, feineren Haaren sollte Feuchtigkeit zugeführt werden).

Ein gestufter Long Bob kann voluminös gestylt werden, dazu benutzt ihr am besten eine mittelgroße Rundbürste oder einen großen Lockenstab, den ihr am Haaransatz anlegt. Oder auch lockig, je nach gewünschter Lockengröße könnt ihr verschiedene Stylingtools einsetzen. Für kleine Locken Papilloten, für größere einen Lockenstab, für Beach Waves ein Glätteisen. Wie ihr Locken mit einem Glätteisen stylt, verraten wir euch in einem Extra-Artikel. Außerdem, wie ihr Locken mit dem T-Shirt-Trick ruckzuck selber machen könnt. Und wenn ihr kleine Kringel selber machen wollt, lest doch mal unseren Beauty-Hack zum Thema 'So macht ihr Locken mit dem Bleistift selber'.

Hier kommt der Gringe

Auch der Gringe ist eine Trendfrisur, die auf dem Grundschnitt Long Bob aufsetzt. Berühmteste Vertreterin: Alexa Chung. Diese Variante des Long Bobs gilt als pflegeleichteste, denn die herauswachsende Ponypartie darf ruhig etwas 'undone' wirken. Stylingaufwand also gleich null.

In unserem Artikel zum Thema Long Bob erfahrt ihr, zu welcher Gesichtsform der LOB am besten passt und was ihr bei der Wahl des Schnitts, der Haarlänge und des Stylings beachten solltet.

Diese Stars lieben den Long Bob

Immer mehr Stars tragen Bob, besonders gern in der schulterlangen Variante. Ob Heidi Klum, Adele, Alexa Chung, Reese Witherspoon oder Gwyneth Paltrow – sie alle beweisen, wie facettenreich die Frisur ist. Wir zeigen euch zur Inspiration die schönsten Long Bobs der Stars.

Videoempfehlung: