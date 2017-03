Coole Partyfrisuren zum Nachstylen

Partyfrisuren zum Nachstylen

Was macht eine Frisur zur Partyfrisur? Sie sieht je nach Anlass glamourös oder cool aus, sie signalisiert Feierlaune und gibt uns das Gefühl, den Kopf vom Alltag frei zu machen. Alles durch ein anderes Styling der Haare. Hochstecken, eindrehen, flechten, zusammenbinden, toupieren, fixieren, in Form kämmen – je nach Frisur können verschiedene Techniken zum Einsatz kommen. Wer sich für eine Hochzeit oder einen Ball stylt, geht meist vorher zum Friseur, um die Haare dem Profi zu übergeben. Aber für die coole Party, das nette Dinner mit Freunden oder den After Work Club kriegen wir das Styling doch noch selber hin, oder? Mit unseren Step-by-Step-Anleitungen, die uns der Haarprofi ganz genau gezeigt hat. Die perfekte Anleitung für Anfänger im Haarstyling-Business.

Chignon, Pferdeschwanz, Haarknoten?

Der Chignon gehört zu den meist gesuchten festlichen Frisuren überhaupt. Denn er ist extrem variantenreich. Wir zeigen euch in einem Video, wie der zarte Ballett-Chignon funktioniert. Der einfachste Chignon ist der Nackenknoten. Für einen tiefen Dutt im Nacken kämmt ihr eure Haare straff nach hinten, dreht sie zu einem Knoten ein und steckt sie mit Haarnadeln fest. Weniger streng wirkt es, wenn die Haare lockerer zusammengebunden werden und ihr ein paar Strähnen hervorzupft. Die Steckfrisur Banane ist zum Beispiel auch ein Chignon - wir zeigen im Video-Tutorial, wie ihr sie nachstylen könnt.

Pferdeschwanz – die einfachste Hochsteckfrisur der Welt

Hübsche Hochsteckfrisuren müssen nicht kompliziert sein, ein ganz simpler Pferdeschwanz kann mit ein paar Tricks wahnsinnig raffiniert aussehen. Wenn man ihn am Hinterkopf toupiert, oder die zusammengebundenen Haare über einen Lockenstab dreht. Oder wenn das Zopfgummi mit einer Haarsträhne umschlungen wird. Wir haben die schönsten Looks für Frisuren mit Pferdeschwanz für euch in einer Fotostrecke zusammengefasst. Tolle Inspirationen bekommt man auch auf Instagram – der Hashtag #Ponytail zeigt ganz tolle Frisuren.

Haarknoten – schnell gemacht

Soll es nur der Samstagabend in der Kneipe sein, sind schnelle Haarknoten wie der Top Knot (oder auch "Bloggerknödel" genannt) ideal. Aber auch der tiefe Knoten, der so genannte Low Bun, ist ne schnelle Nummer – wir zeigen euch 18 Arten, ihn spannend zu stylen.

Haartolle – bei kurzen und langen Haaren

Kurze Haare sind besonders variabel zu stylen, wenn der Haarschnitt eine längere Haartolle berücksichtigt – mit der man einiges anstellen kann. Sleek Look mit Tolle, toupierte Welle, schwungvoll dank Lockenstab oder glatt dank Glätteisen? Kurzhaarfrisuren können sich auch dank Styling von einer ganz anderen Seite zeigen. Schaumfestiger für die Wellen-Tolle, Gel für den Sleek Look oder Wachs für die Fransen bringen Form in die Frisur. Das perfekte Finish bringen Haarspray oder Glanzspray, die die Frisur haltbar machen und die Haare gepflegt glänzen lassen.

Für lange Haare ist ein Pony ebenfalls prima. Er bringt das Gesicht zur Geltung und lässt uns ganz anders wirken, wenn er gerade oder rund geschnitten wird. Ihr könnt den Pony für die Party auch mal aus dem Gesicht stylen, eine freie Stirn bringt gleich einen ganz anderen Look.

Flechtfrisuren – so cool!

Das spießige Gretchenimage haben sie lange hinter sich gelassen. Flechtfrisuren sind total angesagt. Der Fischgrätenzopf, der Dutch Braid, auch bekannt als "holländischer Zopf", der eingeflochtene Zopf, der geflochtene Haarkranz und viele andere sind perfekte Samstagabendprojekte, die auch mit der Freundin vorm Spiegel Spaß machen können. Schließlich können vier Hände noch perfekter flechten als zwei… Je öfter ihr probiert, desto schneller werdet ihr zum Haarprofi.

Partyfrisuren für kurze Haare

Kurze Haare könnt ihr nicht nur mit einer Tolle partytauglich frisieren. Haaraccessoires sind auch eine tolle Möglichkeit, um den Look aufzuwerten. Schlichte Haarspangen in Metallictönen, Glitzernde Haarreifen oder auch Seidenbänder, die um den Haaransatz geschlungen werden, sind hübsche und schnelle Stylinghelfer.

Brautfrisuren – Inspirationen für besonders festliches Haarstyling

Ihr wollt heiraten oder seid auf eine Hochzeit eingeladen? Für Brautfrisuren ist besondere Vorbereitung gefragt, schließlich sollen sie euch strahlen lassen, perfekt zum Kleid passen und den ganzen Tag halten. Aber auch Trauzeuginnen und Hochzeitsgäste wollen sich optimal stylen. Wir haben tolle Ideen für Hochzeitsfrisuren in unserer XL-Fotostrecke. Übrigens nicht nur für Langhaarfrisuren, sondern auch mit Ideen für kurze Haare!