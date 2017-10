Langer Bob: DAS ist der perfekte Haarschnitt

Diese Frisur steht wirklich JEDER

Es gibt sie, die ultimative Frisur. Die, die jeder Frau steht. Die jeder Haartyp, egal ob dick oder dünn, glatt oder lockig, tragen kann. Es ist der Long Bob, der lange Bob, der zwischen Halsansatz und Oberarm endet. Er kann gerade geschnitten sein, fransige Stufen haben, mit Pony oder ohne getragen werden – entscheidend für seine perfekte Form ist die Haarstruktur und die Gesichtsform. Wir haben zusammengetragen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch für einen LOB entscheidet.

Ovales Gesicht + Naturwellen

Ein Beitrag geteilt von Bumble and bumble. (@bumbleandbumble) am 3. Aug 2017 um 12:15 Uhr





Abgesehen davon, dass ovalen Gesichtern sowieso fast alles steht, umspielen die langen Stufen hier das Gesicht zusätzlich harmonisch und kaschieren auch einen niedrigen Haaransatz. Elegant: Naturwellen mit dem Glätteisen bändigen, das lässt den Bob glamourös und länger wirken. Damit das Haar glänzt und gesund bleibt, dann aber einen Hitzeschutz verwenden. Wenn's lieber der Wuschel-Look sein soll, die Haare an der Luft trocknen lassen. Zusätzliches Spiel bringen Highlights. Die können übrigens ein Gesicht farblich hübsch in Szene setzen. Die Strähnchentechnik Balayage wirkt besonders natürlich. Der Two-Tone-Trend Ombré Hair funktioniert übrigens auch beim langen Bob – wir erklären euch, wie. Absoluter Trend für 2017 ist Fallayage, dabei werden vom Friseur besonders warme Nuancen ins Haar gepinselt.

Rundes Gesicht + Dickes Haar

Ein Beitrag geteilt von Aveda (@aveda) am 7. Sep 2017 um 18:00 Uhr

Diese kürzere Long-Bob-Variante mit Pony umschmeichelt runde und kantige Gesichter. Die Spitzen auf Schulterlänge, das Deckhaar kräftig durchgestuft: Das nimmt die Schwere aus dickem, störrischem Haar und lässt es locker fallen. Sehr lässig: eigenwillig herausspringende Strähnen. Mit dem Glätteisen lassen sich die leichten Beach Waves ganz schnell stylen: Einfach einzelne Strähnen herausnehmen und jeweils durch das Glätteisen ziehen. Dabei das Glätteisen drehen und die Strähne hindurchgleiten lassen. Wer es nicht ganz so wild mag, kann den Schnitt aber natürlich auch glatt stylen. Stylinghelfer sind dann das Glätteisen oder die Paddle Brush, über die ihr die Haare ganz glatt föhnen könnt. Wichtig vor dem Styling mit Hitze: Ein Hitzschutzspray in die Haare sprühen damit keine Schäden in den Haarstruktur entstehen.

Längliches Gesicht + feines Haar

Ein Beitrag geteilt von Bumble and bumble. (@bumbleandbumble) am 12. Mai 2016 um 4:59 Uhr





Dieser Stufenschnitt schummelt schönes Volumen selbst in feines Haar. Den überlangen Pony müsst ihr natürlich nicht wie hier im Gesicht tragen - andererseits unterbricht er so optisch (und schmeichelnd) die Länge des Gesichts. Zur Seite oder hinters Ohr gestylt, sieht er aber auch toll aus. Berühmter Fan: Hollywood-Schauspielerin Emma Stone. Sie wechselt zwar häufiger mal die Haarfarbe von Rot auf Blond, spielt gern auch mit der Länge, bleibt dem Grundschnitt aber treu. Hier haben wir für euch noch mehr Frisuren für feine Haare, die euch beweisen, dass auch dieser Haartyp mit dem richtigen Schnitt und Styling Volumen auf dem Kopf tragen kann.

Langer Bob mit Locken

Ein Beitrag geteilt von Aveda (@aveda) am 23. Okt 2017 um 18:02 Uhr





Wer starke Locken hat, kann den langen Bob ebenfalls wunderbar tragen, denn er lässt den Haaren noch genug Schwung, sich zu kringeln. Wichtig beim Haare schneiden: Im nassen Zustand muss der Friseur ein paar Zentimeter draufrechnen und tiefer abschneiden. Sonst wird aus dem schulterlangen Bob schnell ein kinnlanger.

Schnittmuster oder "Wie sag ich's meinem Friseur?"

Beim langen Bob mit Pony braucht ihr eurem Friseur eigentlich nur zu sagen: "Ich möchte einen Long-Bob bitte, durchgestuft mit langer, schräger Ponypartie, die Spitzen maximal bis zum Schlüsselbein." Im Idealfall reicht diese knappe, aber präzise Info. Die Profis werden zudem sofort sehen, auf welche Seite der (über-)lange Pony muss, und allenfalls fragen, wie groß die Stufen denn sein sollen. In unserer Fotostrecke Bob mit Pony haben wir nochmal tolle Frisurenideen für euch!



Ihr wollt den Salon auf gar keinen Fall mit einem "Rachel" verlassen, also der Frisur, die Schauspielerin Jennifer Aniston in den 90ern berühmt gemacht hat, als sie die Rachel in der TV-Serie "Friends" spielte? Dann braucht ihr unbedingt große Stufen, und zwar nur in den Haaren, die das Gesicht einrahmen. Feines Haar hingegen kann ruhig kräftiger durchgestuft werden.

Mit Pony oder ohne? Die Trend-Variante des langen Bobs ist der "Gringe"

Ein Beitrag geteilt von John Frieda Deutschland (@johnfriedade) am 28. Jul 2017 um 4:01 Uhr





Toll sieht auch der Gringe aus, eine Frisur, die Alexa Chung berühmt gemacht hat. Bei dieser Variante des langen Bobs sind die vorderen Deckhaarsträhnen so kurz gestuft, dass es aussieht wie ein gerausgewachsener Pony – "grown out fringe" (daher auch der Name, die Abkürzung "Gringe").

Seid ihr unsicher, welche Long-Bob-Länge euch am besten steht?

Top-Friseur Stefan M. Pauli kennt einen guten Trick. Der Chef vom Münchener "Salon Pauli" hat schon für den Laufsteg gestylt - unter anderem bei Escada Sport, Marcel Ostertag und Kaviar Gauche - und weiß, wie er die perfekte Länge findet: Er lässt seine Kundinnen aufstehen. "Erst dann kann man die Proportionen von Kopf zu Körper richtig einschätzen." Außerdem sei es wichtig, dass man mit den Stufen nicht zu weit oben beginnt und vor allem nicht stumpf schneidet, sondern so, dass die Spitzen schmal auslaufen. Denn wenn es ein entscheidendes Merkmal für diesen Schnitt gibt, dann, dass er weich und fließend wirkt.



Der lange Bob lässt uns längentechnisch entspannen: Er muss nicht akkurat alle vier Wochen nachgeschnitten werden, er sieht auch mit ein paar Zentimetern plus toll aus. Der Long-Bob ist weder eindeutig kurz noch ganz klar lang, aber lang genug, um noch einen Zopf machen zu können (der nicht so endlos ist, dass er nach Schulmädchen aussieht) – hier haben wir tolle Frisuren mit Pferdeschwanz zur Inspiration. Auch Hochsteckfrisuren wie ein Knoten oder der "French Twist", die lässige Schwester der Banane, halten mit der entschieden unentschiedenen Länge gut.



Inspirieren lassen könnt ihr euch auch von unseren Frisuren für mittellange Haare.

Die Kunst der "Calligraphy"

Eine Schnitttechnik, die sich gerade für den Long-Bob besonders gut eignet, ist der vom Feinhaarspezialisten Frank Brormann entwickelte "Calligraphy Cut", bei dem die Haare mit einer Art Federhalterklinge in Wuchsrichtung und bei einem optimalen Winkel von 21 bis 23 Grad "gesclicet" werden. So fallen sie voller, und nach dem Haarschnitt hat man sogar das Gefühl, mehr von ihnen zu haben. Brormanns Muse war übrigens ein südafrikanisches Mädchen mit sehr feinem Haar, für das er den perfekten Schnitt fand. "Eine Art Erleuchtung", beschreibt der Friseurmeister diese Premiere. Salons, die den Messerschnitt anbieten, findet man auf www.calligraphy-cut.com. Besonders schonend für die Haarspitzen ist auch die Schnittechnik "Care Cut", bei der die Spitzen mit einer speziellen, warmen Schere geschnitten werden. Vorteil: Dadurch, dass die Spitzen "warm" gekürzt werden, bleibt die Struktur der Haare geschlossen, wird versiegelt und so nicht weiter aufgeraut.

Wie oft muss der Long Bob zum Nachschneiden?

Eigentlich ist der gesclicete oder gestufte Long-Bob der perfekte Schnitt, um langsam herauszuwachsen. Durch die Stufen fallen die Haaren locker ineinander, und das Ganze sieht immer noch halbwegs nach Frisur aus. Wer allerdings auf der Long-Bob-Länge bleiben will, sollte nach acht bis zehn Wochen wieder einen Termin machen. Merkt euch Folgendes: "ein Zentimeter Haarwachstum pro Monat", dann bekommt ihr ein Gefühl dafür. Mit calligraphiertem Haar habt ihr zwischen den Friseurbesuchen immerhin zwei Wochen länger Zeit, weil es durch die Schneidetechnik nicht stumpf auf Kleidung (im Winter besonders Schals und hochgeschlagene Mantelkragen) stößt und damit etwas weniger Spliss-anfällig ist. Es biegt sich flexibler, was besonders wichtig ist, wenn man eine Länge hat, bei der die Haare auf den Schultern aufliegen.

So bekommt der lange Bob Glanz

Der Long-Bob-Schnitt ist eindeutig etwas für Frauen mit wenig Zeit: Das Styling verlangt wenig Aufwand - und wirklich viele Produkte braucht es auch nicht. In Sachen Glanz könnt ihr nachhelfen. Denn der reduziert sich ein bisschen, da sich durch die Stufen das Licht unregelmäßiger bricht als auf einer ganz glatten Fläche, die wie ein Spiegel reflektiert. Unser Tipp: Haaröle, die das Haar bereits in seiner Struktur glätten, Glanzspray und ab und zu ein Shampoo, das alle Styling-Rückstände entfernt.

Cooler Look: Diese Frisur wirkt einfach sooo lässig

Ein Beitrag geteilt von John Frieda Deutschland (@johnfriedade) am 22. Jun 2017 um 9:05 Uhr





So wird er gestylt...

...bei feinem Haar Ihr habt feines Haar, das schnell schlappmacht? Glückwunsch! Dieser Schnitt ist der passende für euch, weil seine Stufen für Extra-Volumen sorgen. Wer noch mehr Fülle will, kann mit speziellen Föhnsprays mehr Masse am Ansatz machen oder eine Portion Schaumfestiger mit den Fingern im Haar verteilen. Mit dem Föhn danach alles kurz über eine Rundbürste ziehen (besonders die Ansätze dabei senkrecht von der Kopfhaut weghalten), das gibt dem Haar mehr Fülle. Am Schluss noch Kaltluft draufpusten - dann hält die Frisur besser und glänzt schön.



...bei Naturwellen Long-Bobs funktionieren auch toll bei gewellten Haaren. Damit der Look nicht bauschig und etwas "tantig" wirkt, die Wellen am besten definieren. Das funktioniert gut mit etwas Locken-Mousse: ins feuchte Haar geben und trocknen lassen. Die Mousse kann auch zum Nacharbeiten auf trockenem Haar verwendet werden. Die Haare anschließend nicht mit einer Bürste, sondern mit einem grobzinkigen Kamm ordnen, damit sie nicht aufplustern.



...bei Locken Einen ganz anderen Look kann man, obwohl der Schnitt derselbe ist, mit Naturlocken tragen. Wichtig ist dann jedoch, die Spitzen ein paar Zentimeter länger zu lassen - "weil man die Sprungkraft der Locken berücksichtigen muss", so Friseurmeister Stefan M. Pauli aus München. Starke Naturlocken sind im nassen Zustand immer ein paar Zentimeter länger, erst recht, wenn man sie zum Schneiden etwas geradezieht. Beim Trocknen kringeln sie sich dann wieder in die Korkenzieherlage zurück. Auch die Silhouette ist bei Locken zu beachten: "Man will ja gerade bei krausem Haar einen eher länglichen, ovalen Schnitt als einen runden", sagt Friseur Pauli. Deshalb die Stufen nicht zu weit oben am Kopf beginnen und möglichst auch im unteren Viertel das Volumen reduzieren.



...bei glatten Haaren Haar, bei dem sich nicht einmal der Hauch einer Welle zeigt, profitiert von einigen Pumpstößen Texturspray - mehr braucht es gar nicht. "Das ist das Gute an diesem Schnitt: Er ist so unkompliziert, und das Haar fällt ganz von selbst", sagt Stefan M. Pauli vom Münchener Salon Pauli. Also: Spray aus etwa 20 Zentimetern Entfernung von unten ins Haar sprühen, mit gespreizten Fingern reingreifen und ein paarmal hin und herwinken - fertig.





Wenn ihr euch bei der Wahl eurer Frisur unsicher seid, helfen wir euch: Wir haben gute Tipps, wie ihr die perfekte Frisur findet: Macht unseren Test "Welche Gesichtsform habe ich?" und findet anschließend Inspiration in unseren Bilderstrecken: "Frisuren für ein langes Gesicht", "Frisuren für herzförmige Gesichter", "Frisuren für eckige Gesichter", "Frisuren für ein rundes Gesicht" und außerdem tolle Trendfrisuren für 2018!





