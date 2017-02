Macht Macht sexy? Wie die Karriere Frisuren verändert

Muss beim aktuellen Umfragetief der Look massenverträglich werden? Dieses Styling sieht leider aus wie ein verunglückter Mireille-Mathieu-Versuch in Blond. Und abgesehen vom Schnitt driftet der Farbton auf Claudias Kopf auch leicht ins FDP-Gelb ab. Aber wir sind zuversichtlich, dass Änderung in Sicht ist, Claudia hat einfach zu viel Spaß an Trends und Styling, als dass sie bei einem Look länger als ein Jahr verweilen würde.