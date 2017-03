Frisuren für Locken - die schönsten Looks

Frisuren für Locken

Menschen mit Locken kennen es nur zu gut: Für ihre kringelige Haarpracht werden sie oft beneidet. Aber Locken können auch eine Herausforderung sein. Denn mit ihnen muss erst einmal der richtige Haarschnitt gefunden werden, der ihnen zur optimalen Form verhilft. Außerdem bedürfen Locken intensiver Pflege, denn sie sind häufig trocken in ihrer Haarstruktur und verwirren sich schnell. Sie zu glätten ist ebenfalls kein Kinderspiel und mit einigem Zeitaufwand verbunden. Welche Frisur zu euren Locken passt, entscheidet ihr – je nach Stärke der Locken, nach eurer Gesichtsform und eurem Typ.

Locken stylen

Ob ihr Naturlocken habt, eine Dauerwelle wagt, die Locken mit einem Glätteisen oder Lockenstab ins Haar zaubert, ist vollkommen egal. Auch ein Föhn mit Diffusor-Aufsatz, die gute alte Rundbürste oder Wickler können uns zu Locken verhelfen. Hauptsache, die Locken finden ihre perfekte Frisur. Wichtig beim Nachhelfen: Immer ein Hitzeschutzspray in die Haare geben, denn Lockenstäbe und Glätteisen (ja, auch mit dem Glätteisen lassen sich Locken drehen) können sich bis zu über 200 Grad aufheizen.

Wenn das Haar sehr fein ist, ist zum Beispiel ein Bob in Schulterlänge gut geeignet, um den Locken ordentlich Schwung zu geben. Das Spiel mit Haarfarben bringt außerdem noch mehr Spannung in Locken.

Unser Trend-Tipp für Locken: In langen Mähnen sieht der Ombré-Look mit helleren Spitzen besonders hübsch aus. Abwechslung ohne Farbe lässt sich zum Beispiel auch mit dem Wechsel des Scheitels in eine Lockenmähne bringen: Ein Seitenscheitel mit großen definierten Wellen ergibt einen ganz anderen Look als eine wilde Mähne, die mit einem Mittelscheitel in Form gebracht wird. Ein Pony ist für Locken eine sensible Angelegenheit – und deshalb definitiv ein Fall für den Friseur. Schneidet man die Haare zu kurz, zieht sich der Pony nach oben und wirkt zu kurz. Deshalb: Beim Ponyschneiden genügend Spiel für die Locken einrechnen. Besonders wenn er nass geschnitten wird.

Locken – die richtige Pflege

Die perfekte Welle passt zu jeder Gelegenheit: Beach Waves zum After-Work-Club, die geordnete Locke mit dem Glätteisen geformt zum Jobmeeting, der wilde Lockendutt zum Date im Szenecafé. Wer keine Naturlocken hat, kann sich für besondere Gelegenheiten zum Lockenköpfchen stylen. Dabei helfen uns Produkte, die extra für lockige Haare entwickelt wurden. Sie beschweren die Locken nicht und man kann tolle Wellen-Looks mit ihrer Hilfe kreieren. Sogar für die Pflege gibt es spezielle Produkte: Shampoo und Conditioner für Locken, Sprühkuren oder Haarmasken. Denn Locken wirken erst so richtig prachtvoll, wenn sie gepflegt sind und schön glänzen.

Aber was macht man dann eigentlich mit der – manchmal etwas wilden – Lockenmähne? Wir haben tolle Ideen für große Wellen, kleine Löckchen, kurze und lange Haare und zeigen euch in unserer Galerie die schönsten Frisuren für Locken.