Frisuren für mittellange Haare

Mittellange Haare sind der perfekte Kompromiss zwischen kurz und lang - und keineswegs nur eine Übergangsfrisur. Sie haben oft mehr Schwung und Volumen als lange Haare, sind aber ebenso wandelbar. Alles, was zwischen Kinn und Schulter endet, bezeichnen wir als mittellanges oder halblanges Haar. Der Bob ist zum Beispiel eine der beliebtesten Frisuren für mittellange Haare. Er lässt sich schulterlang oder nur bis zum Kinn tragen, gestuft, aber auch auf gleicher Länge. Das Sensationelle: Er passt zu wirklich jeder Gesichtsform. Wir mögen ihn besonders gern als Trendfrisur mit Pony - für glatte aber auch leicht wellige Haare sieht er so einfach sensationell aus. Unser Tipp für die richtige Länge: Wenn ihr Bad Hair Days gern mit einem Pferdeschwanz kontert, solltet ihr beim Friseur darauf achten, dass ihr noch einen Zopf binden könnt.

Mittelang: Die besten Haarstylings

Feine Haare finden ihre ideale Form in einem kurzen gestuften Bob, dicke Haare sollten eher schulterlang geschnitten werden. Mittellange Haare lassen sich auch prima mit einem Pony tragen, wobei die Haarlänge und Haarstruktur hierbei entscheidend für den Look sind. Wer Experimente mag und gerne zwischen verschiedenen Looks variiert, kann sich auch für einen Long-Bob entscheiden. Dabei ist die Haarlänge perfekt, um mit ihr auch Hochsteckfrisuren oder Flechtfrisuren zu zaubern.

So wandelbar sind halblange Haare

Die mittlere Haarlänge macht fast alles mit und kann offen getragen, geflochten, als Pferdeschwanz oder sogar als Hochsteckfrisur frisiert werden. Dabei können auch die Frisurentrends des jeweiligen Jahres als Vorlage dienen oder die jeweilige Jahreszeit. Im Winter können die Haare super offen getragen werden, im Sommer sind Flechtfrisuren praktisch und am Strand verlieren Beachwaves ihre Form nicht. Im Gegensatz zu langen Haaren, bei denen sich Locken schnell aushängen, behalten Frisuren mit mittellangen Haaren ihre Form länger. Wer hat eigentlich behauptet, nur lange Haare wirken weiblich? Halblange Haare sind einfach total sexy. Sie betonen nämlich unsere Gesichtskonturen und die Kieferpartie, Hals und Schlüsselbein und lassen unserem Dekolletee und den Schultern Freiheit.

Die schönsten Inspirationen für mittellange Haare – mach doch halblang!

Wir haben in unserer Fotogalerie für mittellange Haare die angesagtesten Frisuren - vom Long Bob bis zum halblangen Stufenschnitt - zusammengetragen. Wer also noch unsicher ist, welches Styling am Besten passt, sollte sich jetzt zurücklehnen und inspirieren lassen! Denn mittellang macht genauso viel Spaß wie Kurzhaarfrisuren und lange Haare - versprochen!