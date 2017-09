Frisuren mit Pony - die besten Looks

Stehen jeder? Jaaa! Frisuren mit Pony

Passt ein Pony zu meiner Gesichtsform? Das scheint die entscheidende Frage zu sein, die wir uns alle vor dem Friseurbesuch stellen. Bin ich mit einer Ponyfrisur zu sehr festgelegt? Kann ich mit welligen oder feinen Haaren auch einen Fransenpony tragen? Wir können eure Bedenken mühelos zerstreuen, denn Ponyfrisuren können sehr viele Haartypen tragen und gehört zu den Trendfrisuren. Selbst Locken sind pony-fähig! Denn es kommt auf den richtigen Schnitt und das perfekte Styling an. Und auch feine Haare können Ponyfrisuren vertragen, sie werden am besten in Fransen geschnitten oder als Longpony getragen. Beim Schnitt einer Ponyfrisur unbedingt darauf achten, dass er relativ weit hinten angesetzt wird und deshalb schön dicht und voluminös nach vorn fällt.

Stirnfransen - auch 2017 der Trendlook

Richtig frisiert ist der Pony nämlich 2017 sehr wandelbar und gehört zu den Trendfrisuren. Er kann die Stirnpartie sowohl ganz bedecken als auch nur auf einer Seite getragen werden. Möchte man mal einen Tag ohne Pony verbringen, ist es ganz einfach, die Strähne dekorativ zur Seite zu stecken, Zöpfe daraus zu flechten oder die Ponypartie mit einem Haarband zu bändigen. Und wer seine Ponyfrisur irgendwann rauswachsen lassen will, sieht selbst mit einer Übergangslänge oder einem Stufenschnitt noch stylish aus: Ein Pony mit Fransen wird einfach zu einem Longpony.

Frisurentrends für Pony

Neben dem Fransenpony begeistert uns vor allem eine Trendfrisur in der Wintersaison 2017/2018: der Bob mit Pony. In Kinnlänge oder als Long Bob, mit geradem Pony oder angeschrägten Stirnfransen, der Bob gerade auf einer Länge geschnitten oder mit Stufen – der Bob mit Pony ist eine der wandelbarsten Frisuren überhaupt. Auch in Puncto Styling! Lockig oder glatt und glänzend? Am einfachsten ist es, den Look der Haarstruktur anzupassen. Feines Haar bekommt mit etwas Schaumfestiger und einem Diffuserföhn mehr Volumen – ganz wuschelig im Achtzigerstyle. Glattes Haar mit einem symmetrisch geschnittenen Bob mit Pony sollte schön glänzen – das gelingt mit Glanzspray oder Stylingcreme.

Steht der Pony jeder Gesichtsform?

Ein Pony kann perfekt auf die Gesichtsform abgestimmt werden. Der Trendlook ist zum Beispiel der perfekte Haarschnitt, wenn ihr eine hohe Stirn habt. Dann könnt ihr euch zwischen verschiedenen Pony-Formen entscheiden - zum Beispiel dem recht kurzen Pixie Pony, der schmale Gesichter feminin wirken lässt oder dem Retro-Pony, der sich perfekt für langes und dickes Haar und eine runde Gesichtsform eignet. Ein paar weiche Strähnchen zaubern zusätzlich schöne Gesichtszüge.

Wie oft sollte der Pony geschnitten werden?

Ponyfrisuren benötigen natürlich einen gewissen Aufwand. So sollten die Stirnfransen alle zwei Wochen nachgeschnitten werden. Die Ponyfrisur wächst sonst zu schnell heraus und ein Longpony entsteht. Wer das nicht möchte, der kann selbst zu Kamm und Schere greifen, denn Strähne für Strähne selber zu kürzen, das ist nun wirklich kein Hexenwerk. Hier könnt ihr euch die Anleitung zu Pony selber schneiden noch einmal durchlesen.

Klickt euch durch unsere Ponyfrisuren-Galerie!

Auch die Stars treten gern in den Pony-Club ein und betonen die Ponypartie: Reese Witherspoon, Taylor Swift, Gigi Hadid - die Liste der prominenten Pony-Trägerinnen ist lang. Lasst euch inspirieren von unseren Ponyfrisuren und macht beim Trendlook des Jahres mit!

