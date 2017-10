Mittelscheitel oder Seitenscheitel - was steht dir besser?

Ein nachwachsender Haaransatz tritt mit einem Mittelscheitel optisch stärker hervor. Aber da wir zu Zeiten der Two-Tones leben, in der extra Farbverläufe in die Haare eingefärbt werden, zählt dieses Argument nicht. Heidi Klum hat ein leicht kantiges Gesicht. Halten wir uns also an folgende Faustregel: Runden und kantigen Gesichtern steht am besten ein Mittelscheitel. Er lässt das Gesicht länglicher wirken und betont die Wangenknochen.