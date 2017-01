Frühlingsfrisuren – diese Schnitte und Farben wollen wir jetzt!

Frühlingsfrisuren – was ist jetzt Trend?



Die Haare hängen schlapp herunter und haben unter trockener Heizungsluft, Kälte und Mützen gelitten? Wer seine Haarspitzen morgens im Spiegel mit Stroh verwechselt, weiß: Es ist Zeit für einen neuen Haarschnitt. Die trockenen Enden müssen ab, eine Frühlingsfrisur muss her. Ein flotter Schnitt, der uns wieder mehr Volumen auf den Kopf bringt, uns leichter und beschwingter durch den Tag schreiten lässt.

Frisuren: das ist Trend 2017

Grundsätzlich lässt sich schon mal sagen: 2017 wird das Jahr der LOCKEN! Total angesagt ist der Bob in einer gewellten Variante, der so genannte WOB (wavy Bob). Wir verraten euch hier, wie ihr die Beach Waves ganz einfach ins Haar stylt. Hübsch sieht der Bob auch in Kombination mit einem Pony aus – auch hier macht sich die Welle gut (dabei solltet ihr aber darauf achten, dass die Ponyhaare nicht zu kurz geschnitten werden).

Langhaarfrisuren

Lange Haare beugen sich auch dem Lockentrend – Wellen könnt ihr auch ganz einfach über Nacht mit der Retro-Zöpfchen-Technik bekommen. Oder euch ein T-Shirt über Nacht in die Haare wickeln (hier zeigen wir euch, wie das mit dem T-Shirt-Trick für Locken funktioniert). Lange Haare werden gern in einen Fischgrätenzopf geflochten – ein Frisurenklassiker, der uns in Frisuren-Tutorials in den letzten Jahren förmlich verfolgt hat. Alle Flechtfrisuren und auch der Pferdeschwanz sind natürlich auch in diesem Jahr wieder prominent auf den Köpfen – gern in Kombination mit außergewöhnlichem Haarschmuck. Schlichte Haarspangen in Metalloptik sind en vogue, aber auch der Haarschmuck aus den Neunzigern ist zurück: Stoffummantelte Haargummis, große Klammern – und auch die Bananenspange feiern ein Comeback.

Kurzhaarfrisuren

Sehr angesagt sind Kurzhaarfrisuren mit einer extremen Tolle, die genug Raum für Stylingideen bietet. In angestufter Version kann die Tolle ganz achtziger-like mit einer kleinen Rundbürste voluminös nach hinten geföhnt werden. Der Pilzkopf ist sehr beliebt 2017 unter den Kurzhaarfrisuren, aber auch ganz klassische Locken. Die Kurzhaarfrisuren sind in dieser Saison besonders auf das Thema Haarfarbe fokussiert. Eine Strähne in Rosé, der Kurzhaarschnitt komplett in hellgrau, die Spitzen in Bleu – Farbe ist Pflicht.

Neue Haarfarben für den Frühling

Habt ihr Lust auf eine neue Haarfarbe? Der Frühling lockt mit Pastelltönen – und die entdecken wir nun auch auf den Köpfen der coolen Streetstyle-Models. Rosa in den Haarspitzen oder als All-over-Haarfarbe haben wir schon im Herbst überall gesehen, und auch Granny Hair ist immer noch Thema. Blond und Rot gehen in die Richtung Erdbeer und Schwarz orientiert sich in Richtung Blau. Platinblond wirkt immer sehr frühlingshaft – schließlich machen uns helle Blondtöne jünger. Aber nicht nur pastellige und knallige Haarfarben sind angesagt, auch Naturhaarfarben dürfen sich wieder zeigen. Das viel beschimpfte Straßenköterblond zum Beispiel! Es erlebt 2017 einen Boom und wird viele Blondinen vor dem Färben bewahren. Die Haarfarbe "bronde", also der Strähnchen-Mix zwischen Blond und Braun, ist ebenfalls immer noch beliebt.

Lasst euch inspirieren von unseren coolen Frisuren-Ideen für den Frühling. Wir haben frische Schnitte, spannende Farben und tolle Stylings für euch!