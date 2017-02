Dieses Haaraccessoire werden ALLE im Frühjahr tragen!

Schleifen im Haar - Steht das nicht nur kleinen Mädchen?

Nein, garantiert nicht! Wir rollen mit dem Vorurteil auf, dass Schleifen im Haar lediglich sechs- bis zwölfjährigen Mädels gut stehen würden. Ob bei Chanel auf dem Laufsteg oder bei diversen coolen Bloggern - die Schleife erobert gerade das Haar und sieht entzückend aus! Und steht auch Großgewachsenen. Wir müssen eben nur ein paar Tipps beherzigen, mit denen wir der Schleife ein kleines aber feines Upgrade geben:

TIPP 1: Eine leichte Welle im Haar bringt Lässigkeit!

Wenn das Haar glatt gestylt wird, dann sorgt eine Schleife im Haar noch für extra Strenge. Das wollen wir ja nicht! Daher ziehen wir es vor, dem Haar eine leichte Welle zu verleihen. Lässige Beach Waves mit einem Lockenstab oder Glätteisen eingedreht sorgen für eine Portion Lässigkeit.

Ein Beitrag geteilt von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) am 30. Nov 2016 um 10:27 Uhr

TIPP 2: Seid nicht zu perfektionistisch

Der Look wird cooler, wenn die Schleife nicht akkurat im Haar befestigt ist, sondern ein, zwei Strähnen links und rechts heraushängen oder die Schleife ein wenig schief ins Haar gebunden wird. Nimmt uns morgens im Bad den Druck, wenn es ordentlich mal wieder nicht klappen sollte.

Ein Beitrag geteilt von Mary Orton (@maryorton) am 7. Dez 2016 um 15:09 Uhr

TIPP 3: Bastelt sie euch doch einfach selber!

Coole und aufwendige Schleifen kosten schon was. Wenn ihr den Trend erst einmal nur ausprobieren wollt, dann bastelt euch doch einfach eine Schleife selber. Fragt in einer Parfümerie nach schönem Geschenkband aus Baumwolle von einem hochwertigen Label wie Chanel, Dior oder Hermès und schneidet die Schleife auf die gewünschte Länge. Besonders cool sehen die DIY-Schleifen im Übrigen zu einem Half Bun aus! So werdet ihr bestimmt nicht mehr an den braven Schulmädchen-Look à la Blair Waldorf denken müssen!

Ein Beitrag geteilt von Leonie Hanne (@ohhcouture) am 1. Feb 2017 um 7:21 Uhr

Ein Beitrag geteilt von NOOR (@queenofjetlags) am 28. Jan 2017 um 7:52 Uhr