Schnelle Frisuren am Morgen: 3,2,1 ... fertig gestylt!

Schnelle Frisuren für den Alltag

Wer hat bitteschön Zeit, sich stundenlang vor dem Spiegel die Haare zu machen? In unserem hektischen Alltag soll eine Frisur vor allem eines können: ruckzuck zu stylen sein. Wenn wir dann etwas mehr Zeit haben, können wir gern flechten, drehen, stecken und mit hundert Haarnadeln hantieren, aber morgens bitte nicht. Unter fünf Minuten muss die Haarpracht zu handeln sein, so viel ist klar.

Grundvoraussetzung dafür ist ein guter Haarschnitt. Den können wir nämlich auch ohne morgendliche Haarwäsche mit ein paar kleinen Kniffen wieder aufpimpen. Manchmal reicht schon ein bisschen Salzspray, um aus platten Spaghettihaaren eine griffige Mähne zu machen.

Den Lockenstab können wir zücken, wenn es um das Glattziehen unserer Ansätze geht, oder wenn wir ein paar Strähnen auffrischen wollen, die dringend ein bisschen Schwung benötigen. Oder wir bringen mit einem Glätteisen Bewegung ins Haar, denn auch damit lassen sich lässige Beachwaves stylen. In unserem Video "Locken mit Glätteisen stylen" zeigen wir euch, wie die Technik funktioniert.

Schnelle Frisuren für kurze Haare

Einfacher geht's nicht: Kurze Haare sind per se schon schnell gestylt. Auch wenn sie fast stylingintensiver sind als lange Haare. Viele Frauen mit kurzen Haaren haben das Gefühl, sie müssten ihre Haare häufiger waschen. Zu den Ruckzuck-Strategien gehört dann definitiv Trockenshampoo (das natürlich nur an einigen Tagen zwischendurch eingesetzt werden sollte). Wie ihr es am besten anwenden könnt, verraten wir euch in unseren Tipps für die Anwendung von Trockenshampoo. Um kurzen Haaren Volumen zu geben, braucht ihr eine Rundbüste (am besten gleich in mehreren Größen). Damit könnt ihr platte Ansätze schnell aufföhnen. Immer auskühlen lassen, bevor ihr die Bürste wieder rauswickelt, dann hält es länger. Stylingprodukte wie Schaumfestiger, Wachs, Salzspray oder Haarspray könnt ihr je nach Frisur und Haarstruktur einsetzen.

Schnelle Frisuren für mittellange Haare

Der Bob ist die unkomplizierteste Frisur der Welt. Und der Long Bob gilt als die Frisur, die wirkliche jeder Frau steht. In Sachen Highspeed-Hairstyling stehen die zwei natürlich auch ganz oben. Die Stirnsträhne hübsch nach hinten flechten, der Half Bun, ein kleiner Zopf am Hinterkopf oder ein kleiner Low Bun? Die Möglichkeiten, halblange Haare schnell zu stylen, sind vielfältig. Auch Hochsteckfrisuren im Undone-Look klappen! Wer seinen glatten Bob nur schnell auffrischen will, kann zum Glätteisen greifen – vorher mit Hitzespray benetzen. Mit einem Föhn könnt ihr Volumen mit einer mittelgroßen Rundbürste in den Haaransatz pusten. Der Gringe zum Beispiel ("Grown out Fringe") gehört zu den Frisuren, die ohne jeglichen Aufwand cool wirken.

Schnelle Frisuren für lange Haare

Zu den schnellen Frisuren für lange Haare gehören einfache Zöpfe, leichte Flechtfrisuren, lässige Trendfrisuren wie der Top Knot oder Low Bun. Das Styling funktioniert ganz unkompliziert mit Haaraccessoires wie Bobby Pins, hübschen Haarspangen, Haarreifen, hübschen Tüchern oder Blumenketten. Manchmal reicht es schon, eine kleine Strähne zu flechten, um den Look etwas aufzulockern. Einzelne Haarsträhnen eindrehen und mit Haarklemmen feststecken – mit diesen simplen Handgriffen kann man schnell eine ganz neue Frisur kreieren. Egal, ob ihr euch einen unkomplizierten Hippielook wünscht oder eine seriöse Jobfrisur braucht. Variieren könnt ihr, indem ihr die Haare im Undone-Style frisiert oder geordneter vorgeht und die Strähnen vor dem Stylen glatt kämmt. Wir haben ganz schnelle und einfache Frisuren-Ideen, die ihr euch ruckzuck im Alltag stylen könnt!