Neuer Look für Celine Dion! So verändern Frisuren unsere Promis

Anne Hathaway sorgte 2012 für Aufsehen. Sie wagte die Totalveränderung von der Schneewittchen-Mähne zum radikalen Pixie. Und vollzog damit einen Imagewandel. Die langen braunen Locken ließen sie sanft, fast brav wirken. Und so wurde die Schauspielerin dann auch in ihren Rollen besetzt: "Plötzlich Prinzessin" Teil 1&2, "Ella – verhext und zauberhaft", "Geliebte Jane" – so lauteten die Titel ihrer Filme, in denen sie meist zarte Mädchen spielte.