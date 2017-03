Oh Johnny, was ist nur passiert?

Johnny, was ist los mit dir?

Wir wollen ja gar nicht ergründen, was zwischen Amber Heard und dir genau vorgefallen ist. Zwei Menschen, zwei Wahrheiten. Schlammschlacht deluxe hätten wir dir vor einigen Jahren gar nicht zugetraut. Was du mengenmäßig so alles in dich reinkippst, ist ebenfalls deine Sache - und die deiner Leber. Gewisse bizarre Auftritte zum Thema illegale Hundeeinreise (das Originalvideo auf Facebook seht ihr hier) oder das Schwänzen einer Pressekonferenz mit dem Angriff eines Fabelwesens zu erklären, amüsieren uns ja noch. Aber was du dir optisch so antust, ist gar nicht komisch und bleibt nicht hinter den Türen deiner Millionenvillen verborgen. Das trifft uns … ins Mark und ins Auge. Besonders deine neuesten Bilder!

Außen Chaos = innen Chaos?

Im letzten Sommer kamst du auf die Idee, ob im Suff geboren oder Tipp eines miesen PR-Beraters, eine Imagepolitur mithilfe einer neuen Frisur zu versuchen. Aber: Ein Irokesenschnitt macht aus einem aufgedunsenen Gesicht keinen Hollywood-Beau mehr. Ist dir egal, Johnny? Wir finden's schade und schwelgen in Erinnerungen an 21 Jumpstreet, Edward mit den Scherenhänden und Gilbert Grape. Da hilft nur eins: Ab auf die Psychocouch oder direkt in die Betty Ford Klinik. Badboy-Image hin oder her - wir wünschen uns den alten Johnny zurück. Ein eh schon angeschlagenes Image steht auf dem Spiel, der Schauspieler steht gewaltig unter Druck. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, die uns in Sorge versetzen.

Johnny – mager und grau

Klar, mit 53 sind nicht mehr alle Haare von leuchtendem Braun. Grau schleicht sich ein. Aber was uns erschrecken lässt, ist der starke Gewichtsverlust, der uns bei aktuellen Bildern von Lady Gagas Party auffiel. Johnny Depp, eingefallen und abgemagert. Strenge Diät für eine Rolle? Oder Folgen eines Alkoholentzugs? Wir hoffen, dass du bald wieder zur alten Form zurückfindest, lieber Johnny.

Iro auf Ibiza - letzten Sommer gruselten wir uns schon



Johnny Depp urlaubte im vergangenen August und flog mit seinem Privatjet übers Wochenende nach Spanien, um sich von der Scheidungsschlammschlacht zu erholen. Während der kleinen Auszeit zum Gipfel des Scheidungskriegs mit Amber Heard entstanden diese Bilder…



Auf einer Yacht entspannte sich der 53-jährige Schauspieler, natürlich nicht ganz unbemerkt von Paparrazi – obwohl Irokesenlook und Schnurrbart eine verdammt gute Tarnung waren. Dazu noch der Leinenkaftan mit Streifen, wir hätten ihn fast nicht erkannt.

