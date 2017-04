Schon wieder! Katy Perry hat eine neue Frisur

✨fifth element flow✨ Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 10. Apr 2017 um 12:18 Uhr

Erst vor wenigen Wochen überraschte uns Katy Perry mit neuer Frise: Ein platinblonder Kurzhaarschnitt. Doch das schien ihr noch nicht Verwandlung genug zu sein. Die 32-Jährige ging gestern noch einen Schritt weiter und zeigte sich auf ihrem Instagram-Account mit raspelkurzem Buzzcut.



Ihre knapp 63 Millionen Follower sind über ihren Look gespaltener Meinung. Die Kommentare reichen von "You look amazing" (dt. "Du siehst super aus") bis hin zu "At first I thought it was Justin Bieber hahaha" (dt. "Ich dachte erst du wärst Justin Bieber"). Die Sängerin kommentiert ihr Bild selbst lediglich mit "Fifth Element Flow". Eine Andeutung auf den Fantasy-Film "Das fünfte Element" von 1997, in dem Bruce Willis blonde Haarspitzen trug?

Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt auf die nächste Verwandlung der Sängerin!