Kurzhaarfrisuren: Die schönsten Schnitte für kurze Haare

Kurzhaarfrisuren - tolle Ideen für jeden Typ

Kurzhaarfrisuren sind nicht nur praktisch, sie sehen auch einfach toll aus. Ob kurzer Pagenschnitt, Undercut, wuschelige Tolle mit durchgestuftem Deckhaar, Pilzkopf oder streng geometrische Ponypartie - unsere Kurzhaarfrisuren beweisen, wie raffiniert sie wirken können. Denn mit der passenden Kurzhaarfrisur kommt das Gesicht erst so richtig zur Geltung. Ein Pixie Cut betont feine Gesichtszüge, ein asymmetrischer Schnitt hebt starke Gesichtskonturen hervor. Wichtig ist, bei der Wahl der Kurzhaarfrisur auf die Gesichtsform zu achten.

Mit unserem Test "Welche Gesichtsform habe ich?" könnt ihr herausfinden, was euch steht. Seid ihr unsicher, ob kurze Haare zu euch passen? Wichtig ist dabei immer, die Typfrage zu klären. Hier ist Selbsteinschätzung gefragt. Bin ich eher der rockige Typ, mag ich's etwas ruhiger, bin ich ungeduldig oder trendorientiert? Danach richtet sich oft die Wahl der Frisur, denn sie muss einfach zur Persönlichkeit passen. Der Bob in Ohrlänge mit Pony passt perfekt zu einer extrovertierten Persönlichkeit, der klassisch kurze Bob eher zu klassischen Typen. Auch Lebensveränderungen sind oft geprägt von einem radikalen Schnitt - und einigen Zentimetern Länge. Neuer Schnitt, neues Leben. Erleichterung auf dem Kopf bringt oft auch eine neue Frische im Alltag mit sich. Pflegeleichter sind kurze Haare natürlich obendrein - ein Riesenpluspunkt für Haarlängen zwischen einem und zehn Zentimetern.

Übrigens: Besonders schön sind Kurzhaarfrisuren für dünnes Haar. Denn Bubikopf und Co. können einiges an Volumen dazuschummeln, was bei einer Langhaarfrisur gefehlt hätte.

Kurzhaarfrisuren erfordern Mut, weil sie den Typ verändern

Es braucht zugegebenermaßen etwas Mut, sich von einer langen Haarmähne zu trennen, aber es lohnt sich. Nicht umsonst ist die meist geguckte Folge in jeder "Germanys Next Topmodel"-Staffel die des Umstylings. Sie beweist alljährlich, wie emotional das Thema Haare ist! Auch 2016 war es die Gewinnerin Kim, der die Haare raspelkurz geschnitten wurden. Und auch wir zeigen euch regelmäßig tolle Typveränderungen in unseren Vorher-Nachher-Geschichten. Besonders modern wirken kurze Haare, wenn man ihnen eine kräftige Portion Farbe mitgibt, zum Beispiel mit Farbakzenten in Rot- oder Brauntönen, aber auch ein Platinblond ist ziemlich cool. Ein Farbton ist in diesem Jahr total angesagt: Roségold. Wer seinen Strubbelschnitt in diesem zarten Kupferblondton trägt, gehört zu den Trendsettern. Übrigens sollte man sich keine Sorgen darüber machen, was passiert, wenn man keine Lust mehr auf kurze Haare hat. Dafür gibt es nämlich ganz tolle Übergangsfrisuren.

Wie style ich kurzes Haar?

Ganz wichtig für kurze Damenfrisuren ist das Styling. Manchmal machen Kurzhaarfrisuren tatsächlich mehr Arbeit als lange Haare. Denn sie wirken gut gestylt einfach besser. Zum Einsatz kommen Stylingprodukte jeglicher Art. Toll für kurze, feine Haare, die mehr Struktur brauchen, sind zum Beispiel Salz- oder Zuckersprays, denn sie geben den Haaren mehr Standfestigkeit. Störrische, dicke Haare lassen sich prima mit Haarwachs oder Gel in Form bringen.

Wer eher fettige Haare hat, sollte die Produkte nur in die Haarspitzen geben und nicht an den Ansatz. Wenn die Haare aus dem Gesicht gestylt werden sollen, empfiehlt sich zur besseren Haltbarkeit natürlich der Klassiker Haarspray. Auch an Stylingtools darf alles zum Einsatz kommen: Glätteisen und Lockenstab bringen Volumen auf den Kopf und formen die Tolle perfekt. Ideal für kurze Haare sind Lockenstäbe mit kleinem Durchmesser, kegelförmige Stäbe oder Modelle mit Frisierzange. Hitzeschutzspray nicht vergessen, sonst greifen die heißen Eisen die Haare zu sehr an. Und wer dachte, Flechtfrisuren wären nur etwas für langes Haar, der findet hier die schönsten Hochsteckfrisuren für kurzes Haar.

Kurze Haare und Locken - passt das zusammen?

Nicht nur glatte Haare können kurz, auch lockige sehen mit dem richtigen Kurzhaarschnitt toll aus. Gestufte Frisuren bringen die Locken nämlich erst so richtig in Form. Immer einkalkulieren beim Abschneiden: Durch das Zusammenziehen der Locken wirken die Haare natürlich kürzer, besonders wenn sie nass geschnitten werden.

Stars mit Kurzhaarfrisuren

Und auch die Stars wagen es immer wieder: Charlize Theron, Anne Hathaway, Robin Wright und sogar Scarlett Johansson haben bereits Mut zur Kurzhaarfrisur bewiesen - und sehen damit verdammt gut aus. Auch auf dem roten Teppich. Von lang auf kurz bringt immer eine extreme Typveränderung mit sich - vor allem wenn man auch zwischen Seitenscheitel und Mittelscheitel variiert. Die zeigen wir zum Beispiel in unserer Fotogalerie Promis mit Kurzhaarfrisuren. Die Promis wissen: Fällt die Mähne, schauen eben alle hin. Auch Regisseure, denn die besetzen die neuen Kurzhaarigen oft mit ganz anderen Rollentypen.

Auch unsere Trendfrisuren 2017 zeigen: Kurzhaarfrisuren gehören zu den absoluten Frisurentrends und sind so wandelbar, dass wir immer wieder neue Ideen haben, wie man sie stylen kann. In unserer Galerie oben findet ihr die schönsten Inspirationen für kurze Haare.