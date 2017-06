Langhaarfrisuren: Die schönsten Inspirationen und besten Tricks

Langhaarfrisur – die richtige Vorbereitung:

Damit eine Langhaarfrisur auch richtig hält, sollten die Haare speziell vorbereitet sein. Das bedeutet: Die Frisur hält am besten, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind. Damit der Hairstyle lange da bleibt, wo er sein soll, ist es zum Beispiel sinnvoll, Trockenshampoo in den Ansatz und die Spitzen zu geben. So haben die Haare mehr Griff und bleiben länger in ihrer Form. Auch solltet ihr die Haare immer mit einer Rundbürste behandeln und föhnen. Auf diese Weise bekommt ihr vom Ansatz her mehr Volumen.

Langhaarfrisur – die schönsten Frisuren

Frisuren bei langen Haaren sind vielfältig und können ganz unterschiedlich ausfallen: Ob Flechtfrisuren, Pferdeschwanz oder ein aufwendiger gezwirbelter Zopf – die schönsten Frisurentrends für 2017 haben wir euch in der Galerie zusammengefasst. Denn eins ist sicher: Langes Haar muss nicht immer offen getragen werden. Wäre ja auch zu langweilig!

Natürlich muss bei jeder Trendfrisur auf die Beschaffenheit der Haare geachtet werden – ist das Haar dick oder dünn, sleek oder voluminös. Sind splissige Strähnen darunter oder ist die Mähne schön kräftig aufgebaut? Dementsprechend sollte man sich die dafür passende Frisur überlegen: Ein Pferdeschwanz sieht zum Beispiel besonders schön bei einer dicken Haarstruktur aus. Ein Dutt dagegen kann – dank eines Duttkissens – auch bei dünnen Haaren toll ausschauen.

Eine Sommerfrisur, die jeder Haarstruktur steht? Flechtfrisuren, insbesondere der Bauernzopf, machen auf dem Kopf ordentlich was her. Und so geht’s:

Unsere liebste Langhaarfrisur: Bauernzopf zum Nachstylen

Am hinteren Oberkopf sollten drei gleich breite Strähnen abgeteilt werden.

Fangt mit dem Flechten an und nehmt immer jeweils eine rechte und eine linke Strähne dazu und flechtet diese mit ein. Das solltet ihr so lange wiederholen, bis das Deckhaar komplett eingeflochten ist.

Die unteren offenen Haare dazu nehmen und ganz normal zu Ende weiterflechten. Ein paar Sprüher Haarspray fixieren den Hairstyle.

Falls die Haare zu dünn wirken: Die eingeflochtenen Strähnen des Zopfes ein wenig lockern und die jeweilige Strähne in die Breite ziehen. Das schummelt ein wenig Volumen.

Klickt euch durch unsere Galerie, um weitere Frisuren für lange Haare zum Nachstylen zu finden.