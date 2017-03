Dieser Mann frisiert jeden Tag die Haare seiner Frau – aus einem romantischen Grund

Spektakuläre Flechtfrisuren, tolle Dutt-Variationen oder einfach lässige Beach Waves – so kreative Hairstyles hätten wir wohl alle gerne täglich. Doch dafür wollen wir uns nicht etwa jeden Morgen abmühen. Viel schöner wäre es doch, wenn uns das jemand abnehmen würde. So geschehen bei Laura Gammel. Die junge Amerikanerin ist die Ehefrau von Star-Hairstylist Matt Fugate, der viele Celebrities für den Roten Teppich frisiert. Wer nun denkt, da liege es also nahe, dass der junge Herr seiner Frau mal die Haare macht, der irrt. Denn ganz so simpel ist die Geschichte der beiden nicht.

Die beiden Amerikaner sind verheiratet, leben in New York und haben beide ihre eigene große Karriere gestartet. Was man bei Instagram unter dem Hashtag #relationshipgoals finden würde, hat im wahren Leben dafür gesorgt, dass die beiden nebeneinander her lebten. "An Silvester machten wir einen Neujahrsvorsatz: Wir wollten ein ganzes Jahr lang jeden Morgen 30 Minuten früher aufstehen, damit Matt mir die Haare macht", sagt Laura Gammel gegenüber dem amerikanischen Online-Magazin Refinery29. "Und es klappte: Wir stehen früher auf, ich gehe jeden Tag mit top gestylten Haaren zur Arbeit und diese gemeinsamen 30 Minuten die wir jeden Morgen miteinander teilen, brachten uns näher denn je."

Die Geschichte lässt zwar schnell vermuten, dass nur die Ehefrau einen guten Deal geschlossen hat, doch das stimmt nicht ganz. Laut eigener Aussage nimmt ihr Ehemann diese neue Morgen-Routine als Quell der Inspiration. Während seine täglichen Haarstylings bei der Arbeit schnell eine gewisse Routine bekommen, schwärmt er von der Herausforderung zu Hause. Da seine Frau ihn jeden Tag ermuntere, etwas ganz Neues auszuprobieren, kann er so frei und kreativ sein, wie lange nicht. Außerdem sei der schönste Nebeneffekt doch die gemeinsame Zeit, die jeden Tag perfekt einläuten würde. Hach ...

Die schönsten Haarstylings von Matt Fugate und seine Ehefrau Laura Gammel seht ihr oben in der Fotogalerie!