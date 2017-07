Haare ab! Sarah Jessica Parker mit neuer Frisur

Tatatataaa! Ein sommerblonder Long Bob!

Wenn Sarah Jessica Parker einen neuen Look wagt, ist das ein Meilenstein für Mode & Beauty. Breaking News für alle Styleinteressierten: Ihr Markenzeichen, die gesträhnte Mähne in Bronde ist ab. Die neue Frisur: ein schulterlanger hellblonder Wuschelbob, der ihr einen ganz frischen Look verpasst.

#SarahJessicaParker in New York City shooting her upcoming project. Ein Beitrag geteilt von Sarah Jessica Parker Daily (@sjp_daily) am 11. Jul 2017 um 17:27 Uhr

Sarah und Bob waren schon mal ein Paar

Wir erinnern uns: Bereits zu Sex and the City Zeiten ließ SJP schon eine zweistellige Zentimeterlänge. Damals war Sarah schwanger mit ihrem Sohn James - und wollte wohl die Aufmerksamkeit vom Bauch auf den Kopf lenken, denn in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw blieb sie kinderlos. Ein weiterer Grund für den damaligen (nicht ganz unriskanten) Radikalschnitt: Ihre Haare waren vom Styling am Set sehr strapaziert, sodass Stylistin Mandy Lyons zur Schere riet. In einem interview sagte sie damals, Sarah Jessica Parkers Haar sei von Natur aus stark gelockt und das Styling der TV-Frisuren inklusive Make-up dauerte meist sogar zwei Stunden. Im Dauereinsatz: fünf verschiedene Glätteisen und Lockenstäbe. Kein Wunder, dass die Haare irgendwann einen Schnitt brauchten.

Neue Rolle = neuer Haarschnitt

Jetzt ist die neue Frisur offenbar wieder Teil einer Rolle. Unter dem Long-Bob-Posting aus New York kündigt die Schauspielerin ein neues Projekt an. Ob nach der HBO-Serie "Divorce" mal wieder ein Kinofilm ansteht? Sarah Jessica Parker verrät nur so viel: Ihr haariger Einsatz hängt mit einem Dreh unter dem Arbeitstitel "Unfollow The Rules" zusammen. Wir sind gespannt.

I'm her, Vivienne Day 1 "Unfollow The Rules" X, SJ Ein Beitrag geteilt von SJP (@sarahjessicaparker) am 10. Jul 2017 um 13:13 Uhr

Alle lieben den neuen Bob!

Bei ihren Fans kommt der neue Long Bob und die hellere Haarfarbe jedenfalls sehr gut an. "Love your Hair" – lauten die durchweg positiven Kommentare ihrer Follower. Und auch wir finden: Die 52-Jährige sieht frisch und energiegeladen aus. Der beste Beweis, dass die Kombi Bob+Blond ein optischer Kick ist…